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第四届中非艺术节在埃及阿斯旺开幕

2019年10月28日08:37  来源：新华网
 

　　新华社开罗10月27日电（记者吴丹妮　涂超华）第四届中非艺术节27日在埃及南部历史文化名城阿斯旺开幕。来自中国、埃及、尼日利亚、乌干达、突尼斯等约30个国家的艺术团在开幕式上奉献了各具特色的表演，吸引数百名当地观众前往欣赏。

　　开幕式当天下午在世界文化遗产菲莱神庙举行。埃及文化部长阿卜杜勒-达耶姆在开幕式致辞中表示，中非艺术节不仅是中国与埃及、也是中国与非洲大陆之间深厚友谊的见证与延续。

　　来自福建省厦门市的小白鹭民间舞团以一场集体舞《跳春》拉开开幕式演出序幕。雄伟的神庙建筑前，演员们身着不同民族的精美服饰，用精湛的技艺、充沛的情感展现中国不同少数民族喜迎春日的景象，引发现场观众阵阵欢呼与掌声。

　　随后，来自乌干达、纳米比亚、阿尔及利亚、突尼斯、南非等国的艺术团体也献上特色鲜明的表演，让观众感受到非洲大陆艺术的多元性与感染力。

　　据小白鹭民间舞团艺术中心主任林乃桢介绍，该团派出21名舞蹈演员参加本届中非艺术节，演出内容涵盖藏族、蒙古族、维吾尔族、彝族、傣族等多个少数民族的特色舞蹈，让非洲观众通过中国优秀的舞蹈艺术了解中国文化。

　　中国驻埃及大使馆文化参赞、开罗中国文化中心主任石岳文说，中非双方联系十分紧密，埃及发起举办这样的艺术节充分表明，中非双方都希望在文化交流方面走得更深远。中非艺术节创始人苏海尔·阿卜杜勒-卡迪尔在接受新华社记者采访时也表示，正是非中关系的日益发展促使她克服诸多困难坚持办好这一艺术节。

　　本次艺术节将持续至31日，其间将面向公众开放多场歌舞表演、电影展映、艺术研讨沙龙等。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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