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玻利维亚当选总统拒绝“政治协商” 愿接受选票审计

2019年10月28日08:37  来源：新华网
 

　　玻利维亚当选总统埃沃·莫拉莱斯26日明确拒绝与竞争对手、中间党派和右翼政党候选人卡洛斯·梅萨“政治协商”。

　　依据这一中美洲国家最高选举法院发布的计票结果，莫拉莱斯的得票率没有过半，但超过得票率第二的梅萨10个百分点。按照法律，选举无需进入第二轮，莫拉莱斯直接当选。

　　【拒绝协商】

　　玻利维亚20日举行总统选举，在计票接近尾声时，莫拉莱斯得票率大幅上升，最终以得票率47.08%把与前总统梅萨的差距锁定在10%以上。梅萨得票率为36.5%。

　　梅萨26日声明“拒绝并无视全国范围内计票结束，理由是那是舞弊和违反民意的结果”。

　　莫拉莱斯随后在中部科恰班巴省发表讲话，呼吁败选一方尊重宪法，接受现实。“我想告诉大家：这里不会有政治协商，这里尊重宪法，尊重在最近这一场全国选举中胜出的政党，我希望玻利维亚右翼明白这一点。”

　　一般而言，选举政治中的政治协商意味着分享权力。

　　总统选举20日开始以来，玻利维亚发生持续一周示威，莫拉莱斯和梅萨两个阵营的支持者一度爆发冲突。

　　【欢迎审验】

　　这次当选是莫拉莱斯第四届总统任期。前三次选举中，他在首轮投票中直接当选，2005年成为玻利维亚独立后首名印第安人总统。

　　莫拉莱斯现年60岁，呼吁指认选举舞弊的人出示证据。“我们没有任何隐瞒，没有撒谎。大家不用把舞弊的说法当真，他们没有提供证据，这一切不过是谎话连篇。”

　　欧洲联盟、美国、巴西、阿根廷和哥伦比亚呼吁玻利维亚以第二轮投票化解争议，莫拉莱斯26日回应：如果发现选举舞弊的证据，他乐意马上举行第二轮选举。

　　针对外部质疑，莫拉莱斯表示愿意接受选票审计，提议由总部设在美国首都华盛顿的美洲国家组织牵头。他在社交媒体“推特”表明态度：“我们了解哥伦比亚、阿根廷、巴西和美国的立场，我邀请他们以及其他国家加入我们提议的选票审计。”

　　美洲国家组织秘书长路易斯·阿尔马格罗已经同意接受玻利维亚的审计申请。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯25日说，他“完全”支持美洲国家组织主导审计。不过，具体时间和安排迄今没有确定。（田野）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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