土耳其反对德国防长所提“国际安全区”

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢26日在首都安卡拉会晤德国外交部长海科·马斯。德方要求土方在叙利亚“持续停火”，而土方反对德方国防部长所提在叙利亚东北部设立多国共同参与的“国际安全区”。

土德外长会晤后举行联合记者会。恰武什奥卢说，土方认为德方防长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔所提“安全区”设想“不现实”，“这不仅与土耳其相关，同样涉及叙利亚政府、俄罗斯和其他相关方”。

恰武什奥卢呼吁国际社会注意叙利亚东北部面临的人道主义问题，说着眼这一问题“更加有益”，土方将“以人道主义方式”应对。

土耳其9日投入针对叙利亚库尔德武装的军事行动，波及土叙边境数以万计平民。土方寻求在土叙边境设立纵深大约30公里的“安全区”，以隔离它所认定与境内“恐怖组织”库尔德工人党同源的库尔德武装并安置数以百万计叙利亚难民。

土方越境军事行动遭西方多国严厉批评。美国斡旋下，土耳其在暂停军事行动5天。由于土耳其与叙利亚库尔德武装互相指认对方违反停火约定，俄罗斯继而介入调停。俄土22日达成一致，土军中止行动。依据俄土达成的谅解备忘录，俄罗斯宪兵和叙利亚边防人员23日起进入土方军事行动以外的叙土边境地区，协助库尔德武装人员和武器撤离。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安26日说，如果俄罗斯不能履行承诺，土耳其将“自己动手”，清剿土叙边境的库尔德武装。他威胁，如果欧洲国家不支持土方设立“安全区”，土耳其将允许境内难民进入欧洲。（包雪琳）（新华社专特稿）

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