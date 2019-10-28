比利时国王任命看守内阁新首相

新华社布鲁塞尔10月27日电（记者潘革平）比利时国王菲利普27日任命预算大臣索菲·维尔梅斯为看守内阁新首相，接替将于12月就任欧盟最高决策机构——欧洲理事会主席的看守内阁首相米歇尔。

菲利普国王当天在布鲁塞尔接见了维尔梅斯，并任命其为看守内阁首相。与维尔梅斯一样来自法语革新运动党的联邦议会议员达维德·克拉兰瓦尔当天被任命为新的预算大臣，接替维尔梅斯留下的空缺。

维尔梅斯26日在内阁会议上被提名为看守内阁首相。她随后通过社交媒体发文表示，“将担负起肩上的责任，尽最大努力带领看守内阁处理好日常政务”，直至新联邦政府诞生。

米歇尔担任首相的比利时联邦政府2018年12月18日提出辞职。菲利普国王随后接受米歇尔的辞呈，同时要求其领导看守内阁。

今年5月26日，比利时完成了联邦议会选举，但联邦政府的组阁谈判至今未能取得突破。7月2日，欧洲理事会选举米歇尔担任下届欧洲理事会主席。本月25日，米歇尔公开表示希望在11月初辞去看守内阁首相的职务，以便全身心为出任欧洲理事会主席做准备。

由于各政党得票分散，再加上比利时南北三个大区（弗拉芒大区、瓦隆大区和布鲁塞尔首都大区）与三个语区（弗拉芒语区、法语区和德语区）在经济、社会及行政管理方面存在差异，联邦政府组阁通常是一个“困难”的谈判过程。2010至2011年间，比利时曾创造541天“无政府”的纪录。

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