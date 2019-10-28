叙利亚政府对库尔德武装从叙北部撤离表示欢迎

新华社大马士革10月27日电 叙利亚外交部27日发表声明，对库尔德武装从叙北部撤离表示欢迎。

叙利亚通讯社当天援引叙外交部声明报道说，叙库尔德武装已开始向叙土边界以南30公里外地区撤离，撤离行动是与叙政府军“直接协调”后进行的。声明说，“库尔德武装撤离叙北部使土耳其失去了侵略叙利亚的借口”。

声明同时表示，叙利亚政府将保障多样化民族结构，向所有重新融入叙利亚社会、回归民族团结的公民敞开大门。

叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”媒体办公室一名主管27日对媒体说，“叙利亚民主军”已从叙边境代尔巴西耶镇至阿穆达镇一带撤离，叙政府军随后将被部署在边境线上。

本月9日，土耳其军队进入叙北部开展军事行动，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙利亚政府对土耳其的行动予以谴责，表示将采取一切合法手段进行抗击。

叙库尔德武装政治代表机构13日表示，该政治代表机构及“叙利亚民主军”已和叙政府军达成协议，叙政府军将沿叙土边境进驻，以支持“叙利亚民主军”“抵挡侵略”，并收回被土军及其支持的叙反对派武装占领的地区。

17日，土耳其和美国就土军在叙北部暂时停火和建立“安全区”问题达成协议。22日，土耳其和俄罗斯就缓解叙北部紧张局势签署谅解备忘录，规定自本月23日12时起，俄军事警察和叙边防人员将协助库尔德武装人员和装备在150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)