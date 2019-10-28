热评|CNN的险恶扭曲被这个提问暴露了

10月25日的外交部发布会上，关于发生在英国的货柜中发现39名遇难者遗体的事情，CNN记者提了一个细思极恐的问题。

CNN记者是这样向华春莹提问的：

你之前提到，为庆祝中国过去70年取得的巨大成就和进步，本月初中方举行了国庆相关活动。但中国公民却通过这种极端危险的方式离开中国，他们是出于何种动机？外界应该如何理解？

针对这个荒谬至极的问题，华春莹当场是这样回复的：

你是CNN的吧？我觉得你提这个问题很不合时宜，而且你提这个问题其实对CNN没有得分。我觉得在目前情况下，我们每个人都为这39个逝去的生命感到悲哀。我们也在想，到底发生了什么？我们希望世界各国能够加强合作，打击非法偷渡或者非法移民问题，对不对？我觉得当务之急是要查清事实真相，要想办法解决此类问题。

你刚才先入为主，设定遇难者就是中国人，而且把这个案件和我们庆祝新中国成立70周年联系在一起，这个出发点是很有问题的，反映出你思想深处或者说你代表的美国一些媒体的问题。你到底希望得到什么样的答案呢？

CNN带着偏见报道世界早就不是新闻了，我们已经不是be the first to know了。

但这个提问不一样，用心极其险恶。

其一，对一起39人遇难的事件缺乏基本的同情心，没有任何求证的意思，也没有表达任何遗憾或悲悯之意，而是一上来就对这起悲剧发出咄咄逼人的“灵魂追问”，不管遇难者最终是不是中国人，这种“铁证在握”式的充斥意识形态攻击性的提问方式，既不专业，也明显违背了基本的新闻伦理。

其二，将39人移民与中国国庆相勾连，绝对是煞费苦心，应该是熬更守夜后的成果。两者相去万里之遥，除了桂冠诗人，只有CNN记者能够有如此丰富的想象力将两者联想在一起。至于将两者挂钩是想要达成何种隐喻（不，是明示），恐怕只有CNN自己知道，所以华春莹才说：“反映出你思想深处或者说你代表的美国一些媒体的问题。你到底希望得到什么样的答案呢？”

其三，39人他乡遇难，活生生的生命以这样一种窒息的方式告别人间，不少还是花样年华，天若有情天亦老。但这些生命在CNN记者看来，只是两个数字，一个3，一个9，不仅如此，他还能以绝顶的冷酷，将这39条性命当成政治道具，用以质问质疑中国之成就，这种荒谬、冷漠把某些人披挂多年的“人权” “人性” “普世价值”抛到了爪哇岛。

CNN记者，欠39个遇难者家属一个道歉，你欠中国人一个道歉，尽管你身上的欠账已经够多了。（特约评论员丨桦明）

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