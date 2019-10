热评|CNN的险恶扭曲被这个提问暴露了

10月25日的外交部发布会上,关于发生在英国的货柜中发现39名遇难者遗体的事情,CNN记者提了一个细思极恐的问题。

CNN记者是这样向华春莹提问的:

你之前提到,为庆祝中国过去70年取得的巨大成就和进步,本月初中方举行了国庆相关活动。但中国公民却通过这种极端危险的方式离开中国,他们是出于何种动机?外界应该如何理解?

针对这个荒谬至极的问题,华春莹当场是这样回复的:

你是CNN的吧?我觉得你提这个问题很不合时宜,而且你提这个问题其实对CNN没有得分。我觉得在目前情况下,我们每个人都为这39个逝去的生命感到悲哀。我们也在想,到底发生了什么?我们希望世界各国能够加强合作,打击非法偷渡或者非法移民问题,对不对?我觉得当务之急是要查清事实真相,要想办法解决此类问题。

你刚才先入为主,设定遇难者就是中国人,而且把这个案件和我们庆祝新中国成立70周年联系在一起,这个出发点是很有问题的,反映出你思想深处或者说你代表的美国一些媒体的问题。你到底希望得到什么样的答案呢?

CNN带着偏见报道世界早就不是新闻了,我们已经不是be the first to know了。

但这个提问不一样,用心极其险恶。

其一,对一起39人遇难的事件缺乏基本的同情心,没有任何求证的意思,也没有表达任何遗憾或悲悯之意,而是一上来就对这起悲剧发出咄咄逼人的“灵魂追问”,不管遇难者最终是不是中国人,这种“铁证在握”式的充斥意识形态攻击性的提问方式,既不专业,也明显违背了基本的新闻伦理。

其二,将39人移民与中国国庆相勾连,绝对是煞费苦心,应该是熬更守夜后的成果。两者相去万里之遥,除了桂冠诗人,只有CNN记者能够有如此丰富的想象力将两者联想在一起。至于将两者挂钩是想要达成何种隐喻(不,是明示),恐怕只有CNN自己知道,所以华春莹才说:“反映出你思想深处或者说你代表的美国一些媒体的问题。你到底希望得到什么样的答案呢?”

其三,39人他乡遇难,活生生的生命以这样一种窒息的方式告别人间,不少还是花样年华,天若有情天亦老。但这些生命在CNN记者看来,只是两个数字,一个3,一个9,不仅如此,他还能以绝顶的冷酷,将这39条性命当成政治道具,用以质问质疑中国之成就,这种荒谬、冷漠把某些人披挂多年的“人权” “人性” “普世价值”抛到了爪哇岛。

CNN记者,欠39个遇难者家属一个道歉,你欠中国人一个道歉,尽管你身上的欠账已经够多了。(特约评论员丨桦明)

