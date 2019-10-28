中国脱贫经验启迪世界（国际论道）

安徽省六安市霍邱县周集镇双桥村地处沿淮洼地，是该县9个深度贫困村之一。2017年以来，该村在驻村扶贫工作队的帮助下，成立专业种养合作社，流转土地1000余亩，开展稻虾共作，探索“一田两种、一水两用、一田双收”种养模式，走出优化产业结构调整、脱贫增收的绿色发展之路。

陈 力摄（新华社发）

近日，随着第六个国家扶贫日的到来，中国距离摆脱绝对贫困的目标更近了一步。当前，脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键阶段。困扰中华民族几千年的绝对贫困问题即将历史性地得到解决。

“奇迹”，这是外媒谈及中国脱贫成就时常用的词语。在世界眼中，改革开放40多年来，中国超过7亿多人摆脱贫困，堪称迄今为止人类历史上最快、最大规模的减贫壮举。对于全球减贫事业而言，这一壮举贡献重大、意义深远。

脱贫成果令人惊叹

破解减贫这一历史性、世界性难题，中国取得的成绩令世界瞩目、为外媒盛赞。

国务院新闻办日前发表的《中国的粮食安全》白皮书显示，按现行农村贫困标准计算，2018年末，中国农村贫困人口数量1660万人，较2012年末的9899万人减少了8239万人，贫困发生率由10.2%降至1.7%。对此，《印度斯坦时报》评述称，中国持续进行的消除贫困斗争的各项数字令人惊叹。

“改革开放以来，中国贫困发生率减少了近95个百分点。而完成这一任务的是有着14亿人口的国家。”俄罗斯《独立报》在列举了一系列数字后感叹，中国打击贫困的速度令人印象深刻。

古巴《格拉玛报》也认为，中国在短短40多年间使超过7亿人摆脱了贫困，这是其他任何国家不曾取得的成就。目前，仅有2%的中国人口生活在贫困线以下。根据中国的目标，到2020年，剩余3000万左右的贫困人口也将实现脱贫。

尼日利亚《每日信报》指出，中共十九大之后，中国将精准脱贫作为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一。此后，中国动真格、下真功，成就尤为显著。

而今，“脱贫”已经成为外媒观察中国、讲述中国故事的一个不可或缺的视角。在英国广播公司看来，减贫是中国“经济奇迹”的重要组成部分。美国有线电视新闻网则惊叹于中国对待扶贫态度“严肃”、投入精力十分“惊人”。

还有不少外媒记者通过实地走访，对中国广大农村“脱贫”之后的巨变有了更加直观的了解。马来西亚《星报》报道称，在一次对湖南偏远农村地区为期3天的采访中，印度记者迪潘克尔·巴塔—查里亚每当看到大片稻田中的砖瓦房时，总会难以置信，重复着同样的问题：“那是农民的房子吗？”“那座房子也是这里农民的吗？”该报称，中国农村地区的积极转变令许多外来者感到意外。对于关注中国崛起以及中国在过去40年里为减少贫困农民数量所做不懈努力的外媒记者来说，实地考察让他们“眼见为实”。

成功经验启发他国

近年来，对于发生在中国大地上的“脱贫奇迹”，越来越多外媒记者不再满足于远程观望，而是希望走进一座座摘掉“穷帽”、拔掉“穷根”的中国村庄，找寻成功脱贫的密钥。他们相信，这把密钥能够帮助面临相似问题的其他国家打开致富的大门。

今年上半年，30多名非洲记者就曾到访陕西汉中，采访当地如何实施精准扶贫、改变乡村面貌。

通过工业发展增加家庭收入、改善医疗和教育福利、通过茶叶生产和旅游业创造就业……南非独立在线网站详细报道了汉中多地因地制宜的扶贫举措。该网站称，扶贫一直是中国经济增长的重要组成部分。对于面临严重失业问题的南非来说，它可以从其最大的贸易伙伴那里获得宝贵的经验教训。其他非洲国家也能在中国大力扶贫的进程中拥有更多机会，学习并改善非洲大陆人民的生活。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈朱认为，中国消除贫困的措施切实可行、针对性强且可持续，尼日利亚需要学习中国农村脱贫攻坚的成功经验，确定优先发展领域，让农民看到身边机遇，抓住时机并转化为财富，实现可持续发展。

不少发达国家的学者同样对中国的脱贫经验充满好奇。美国媒体称，美国哈佛大学学者娜拉·狄龙在对中国扶贫计划展开研究后认为，世界其他地方应该借鉴中国减贫大获成功的经验。娜拉·狄龙称，从减贫的角度来看，中国之所以取得成功，主要在于鼓励并惠及乡村农业。而这正是其他发展中国家，尤其是那些农民仍占人口大多数的国家可以吸取的广泛经验。那些地方不仅极端贫困现象司空见惯，而且很多小型自给农场的农业景观与中国类似。

新加坡国立大学东亚研究所教授伯特·霍夫曼也认为，随着中国经济的飞速发展，越来越多国家看到中国提供了在一代人的时间内从贫穷走向富裕的发展模式，把中国当作可以效仿的榜样。

卓越成效贡献全球

作为世界上最大的发展中国家，也是人口最多的国家，中国脱贫攻坚成果丰硕，不仅惠及本国人民，对全球发展所作的重要贡献亦为外媒所称道。

按世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准，中国对全球减贫的贡献率超过70%，是世界上减贫人口最多的国家，也是世界上率先完成联合国千年发展目标中减贫目标的国家。

阿根廷《号角报》刊发评论称，通过大力推动乡村地区的交通设施和通讯网络建设，不断促进城乡融合发展，中国在消除贫困和乡村振兴的道路上取得了卓越成效，其效果是世界性的。

美国哈佛大学网站引述娜拉·狄龙的观点称，如果没有中国的成就，联合国不可能在2015年宣布成功实现千年发展目标——将全球极端贫困人口减少一半。

在摆脱贫困的路上，中国的成功示范为更多国家描摹出值得期待的愿景。新西兰商学院院长黄伟雄指出，2020年如期消除绝对贫困后，中国将提前10年完成联合国2030年可持续发展议程制定的消除贫困目标，这将给全球减贫事业注入巨大信心。

世界银行东亚与太平洋地区副行长维多利亚·克瓦也认为，中国的减贫进展具有全球意义。在全球增长预期下滑的背景下，世界银行集团与中国这样减贫成功的国家合作，可以加强自身的知识和能力，向全球其他国家传授成功的减贫经验，从而更好地完成在2030年消除极端贫困的目标。

未来，中国还将和其他国家一道，携手消除贫困，共同应对当今世界面临的这一全球性挑战。德国席勒研究所驻美国休斯敦代表布莱恩·兰茨称，中国在脱贫攻坚方面所做的努力为其他国家树立榜样，成就有目共睹。而源自中国的“一带一路”等全球公共产品正在推动各国加强合作与互惠互利，将为推动全球减贫事业和可持续发展增添动力。

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