“透过音乐聆听中国故事”

10月26日晚，由中国爱乐乐团主办的“纪念中华人民共和国成立70周年·中国爱乐乐团与世界著名交响乐团国际合作”系列音乐会最后一场在法国图卢兹谷物广场音乐厅举行。中国著名指挥家谭利华执棒法国顶级管弦乐团—图卢兹国立管弦乐团，多首中国原创交响音乐作品在图卢兹奏响。上千名观众透过这场“中国之夜”音乐会，感受到中国艺术文化的魅力。

这场音乐会的作品有的以北京为题材，如交响组曲《京华风韵》、交响音诗《莲花》，还有从中国传统音乐元素中取材的作品《二黄》，以及受地方民间音乐感染而创造的《云南随想》。两个多小时的演出节奏紧凑、高潮迭起，博得观众阵阵掌声。

“我十分高兴地看到，法国观众喜爱我们的音乐作品。”谭利华在演出结束后对记者说，“图卢兹管弦乐团十分优秀，同时很尊重中国音乐文化，将中国音乐的深厚文化内涵通过娴熟的演奏技巧和充沛的感情表达了出来。”他说，希望以交响乐为桥梁，让更多国外观众了解中国的音乐水准与文化底蕴。

成立于1934年的图卢兹国立管弦乐团是法国最著名的管弦乐队之一。该团团长蒂埃里·达尔古贝在接受记者采访时表示，自2002年起图卢兹国立管弦乐团多次前往中国演出。当天的音乐会是首次由中国指挥家携手法国乐团在法国本地演绎中国交响乐作品。“我们乐团十分高兴能够参与本次音乐会，也期待通过更多音乐方面的合作与交流，推动法中两国与两国人民之间的文明对话。”

对图卢兹管弦乐团的许多成员来说，首次演奏中国音乐作品是其极宝贵的经历和难忘的回忆。在乐团中演奏巴松管的米莱娜·普拉尔对记者说：“这是我第一次演奏中国原创交响乐作品，从彩排到演出心情一直很激动。用西方乐器呈现中国音乐作品十分有趣，仿佛两种不同的文化碰撞与交融，我希望以后能再有机会演奏这样优秀的作品。”

“这是一场精彩绝伦的音乐会，我深受触动。”现场观众苏珊娜在演出结束后激动地对记者说，“这些音乐作品时而细腻动人，时而恢弘震撼，让我跳出地域的限制，感受到中国的美丽和人民的热情。”她经常在电视上观看中国音乐节目，这是第一次在现场聆听中国原创交响乐作品。“我可以透过音乐聆听中国故事，我期待未来会有更多中国音乐作品在法国演奏。”

据介绍，系列音乐会旨在通过大型跨国文化交流系列项目，进一步推动中西方更深层次的文化交流，向新中国成立70周年献礼。本月12日、20日、22日，中国爱乐乐团已先后携手美国费城交响乐团、意大利斯卡拉爱乐乐团和新日本爱乐乐团，在三国为当地观众以及华侨华人献上了“中国之夜”音乐会。

（本报法国图卢兹10月27日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 16 版）

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