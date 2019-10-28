10月24日—25日，以“落实2030年可持续发展议程：我们在行动”为主题的首届可持续发展论坛在北京召开，包括多边国际组织代表、各国政府部门官员、企业负责人和智库代表在内的约500位中外来宾探讨了落实2030年议程的经验和计划。

2015年9月，联合国可持续发展峰会通过了2030年可持续发展议程，开启了全球发展事业的新篇章。中国政府对此高度重视，率先发布了落实2030年议程的国别方案，4年来两次发布国别进展报告，并在多个可持续发展目标上取得重要进展。此次论坛的召开，更为国际社会交流经验、凝聚共识提供了有益平台。

“4年来，各国为落实可持续发展议程作出了不懈努力，取得了积极成果。但是，全球发展合作仍然面临严峻挑战，全球减贫进度放缓，环境污染、气候变化对人类生存发展构成严重威胁，发展失衡严重制约着各国发展，如期实现可持续发展依然任重道远。”外交部副部长马朝旭在论坛开幕式上提出建议：要把发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置，努力削减发展赤字、信任赤字、治理赤字；要优化全球发展伙伴关系，深化南北合作、南南合作，增强各国发展能力。

“当今世界正经历百年未有之大变局，实现2030年可持续发展目标，希望与隐忧并存。”国务院发展研究中心党组书记、中国国际发展知识中心主任马建堂分析，当前，世界基尼系数已达0.7，超过了公认的0.6的“危险线”，贫富差距和两极分化形势严峻，保护主义、逆全球化的思潮甚嚣尘上，部分发达国家参与国际发展合作的意愿和投入有所下降，这愈发显示了可持续发展的极端重要性，“呼吁各国政府、各界人士从我做起，抓住可持续发展这把解决全球性问题的‘金钥匙’，开启全球可持续发展的新篇章。”

中国对全球减贫的贡献率累计超过70%，并将于2020年消除绝对贫困，提前10年实现第一项可持续发展目标；中国坚定走绿色、低碳、可持续的发展之路，2018年单位GDP的二氧化碳排放量比2005年下降了45.8%；中国基本实现了全民医保覆盖，小学和初中教育完成率接近100%……

论坛上，当谈及中国在可持续发展上取得的进步和所作贡献时，不少国际组织和外国政府部门官员纷纷表达了赞许——

联合国南南合作办公室主任、联合国秘书长南南合作特使切迪克认为，南南合作最主要的成就，就是中国这样一个发展中国家从改革开放以来发生了巨大变化，“这代表着一种希望，说明一个国家可以在贫困、落后的艰难处境下成为世界领先国家之一，感谢中国率先示范。”

“联合国儿童基金会一直支持中国的发展，也见证了中国经济社会的巨大发展成就。”联合国儿童基金会副执行主任奥马尔·阿卜迪表示，过去几年，中国在减贫、减少孕产妇和儿童死亡率、性别平等、提升教育水平等发展目标上成效显著，“通过更多的南南合作，其他国家也可以从中国经验中受益。”

“我们从中国发展范例中可以学到，发展必须要有可持续性和包容性。只有长时间努力，才能消除极端贫困。国际社会都能看到，中国对于教育和医疗的投资也非常成功，提升了员工技能，创造了更多机会，也大幅改善了人们的健康水平。”世界银行高级副行长马哈默德·穆辛丁说。

挪威外交部副秘书长海格·赫茨贝格感慨道：“中国向世界展示了我们完全可能在较短时间内为体量巨大的人民创造繁荣，中国的表现令人鼓舞。”

首届可持续发展论坛由外交部指导，国务院发展研究中心同联合国经济和社会事务部、联合国南南合作办公室、联合国驻华系统和北京市政府共同主办，由中国国际发展知识中心承办。论坛开幕式上，举行了《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2019）》国内发布仪式和可持续发展主题公园揭牌仪式。论坛期间还形成了两项重要成果： 2019年可持续发展论坛大会倡议——世和园倡议、可持续发展企业行动倡议。

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 10 版）

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