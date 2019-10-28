中国专家学者在纽约就涉疆、涉港和涉藏等问题举行中外媒体吹风会

据新华社纽约10月25日电 （记者王建刚）中国常驻联合国代表团与中国人权研究会25日在中国常驻联合国代表团驻地就涉疆、涉港和涉藏等问题举行中外媒体吹风会，邀请中国人权研究会和中国国际交流协会专家学者向中外媒体记者介绍新疆和西藏的经济与社会发展、宗教政策和反恐形势以及香港目前的局势，并回答记者的提问。

中国人权研究会常务理事、南开大学人权研究中心主任常健重点介绍了中国的民族和宗教政策，强调中国是一个统一的多民族国家，也是多种宗教并存的国家。中国实行各民族平等、团结、互助的民族政策，尊重和保护各族人民宗教信仰自由的权利，促进了各族人民的长期和睦相处，也促进了少数民族在政治、经济、社会、文化等各方面的持续全面发展。

中国人权研究会理事、中国社科院中国边疆研究所研究员许建英介绍了包括依法建立反恐、去极端化机制在内的新疆反恐、去极端化的探索与实践，强调反恐、去极端化事关新疆各族人民生存权、发展权等基本人权。依据本国国情，实事求是地探索和创新反恐、去极端化措施，建立新疆职业技能教育培训中心，是明智之举，能有效遏制恐怖主义、宗教极端主义蔓延，保护人民的生命安全和幸福生活。

中国人权研究会理事、新疆大学马克思主义学院院长祖力亚提·司马义说，实现充分的人权是包括新疆各族人民在内的全中国人民长期为之奋斗的目标。当前，中国正在大力发展新疆各项事业，切实保障各族人民平等参与发展的权利，共享发展成果，使新疆的人权事业不断得到新的发展和进步。

中国国际交流协会理事、中国社科院法学研究所研究员陈欣新强调，香港回归以来，中国中央政府严格按照宪法和香港基本法办事，强调“一国两制”，得到包括香港同胞在内的全中国人民的衷心拥护以及国际社会的广泛好评。他还介绍了香港目前出现的严重破坏法治、破坏社会秩序以及侵害多数人权利和自由的情况，强调在香港坚持“一国两制”，厉行法治，是确保各方面合理正当权益的最佳选择。

中国人权研究会理事、中国藏学研究中心研究员格桑卓玛通过大量数字对比，充分展现了西藏人权事业的发展成就。

中国人权研究会副秘书长王林霞主持了当天的吹风会，并就新疆教培中心的学员情况以及如何界定进入教培中心的学员等问题回答了记者的提问。

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)