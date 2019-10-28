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“感受城市与自然的和谐发展”（一带一路中外媒体采访调研行）

本报记者  董洪亮  银  燕  龚  鸣

2019年10月28日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　在兰铁泵站改造而成的观景亭上，外媒记者被黄河之滨的美景吸引。图为外媒记者在观景亭自拍。
　　本报记者 龚 鸣摄

　　夕阳西下，黄河流水湍湍，两岸一片苍翠，间或点缀着一缕秋叶黄，高楼映衬着蓝天悠悠。“真漂亮，来，拍照！”来到由兰铁泵站改造而成的观景亭，第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的15名阿拉伯国家媒体记者对眼前奔涌不息的黄河赞叹不已，纷纷拿出手机合影留念。

　　黄河，这条中华民族的母亲河，流经甘肃省兰州市的长度为152公里。在黄河兰州段生态治理过程中，兰州市将废弃泵站改造为观景亭，连通滨河漫步道和人行道，让市民在茶余饭后多了一处亲水、观河、纳凉的好去处。突尼斯晨报媒体集团董事长兼首席执行官穆罕默德·沃尔塔塔尼告诉记者：“改造工程很好地将水文、环保、旅游和市民文化结合起来，这一决策充满了智慧。”

　　城市是人民的。多年来，在黄河兰州段水污染防治方面，甘肃省、兰州市党委政府通过持续落实河湖长制、加大工业废水治理、开展流域联防联控、强化科学引领等措施，坚持整治与保护并举、域内与区外联动、点源与流域共治。近年来，黄河兰州段干流各主要考核断面水质年均达到二类水质标准，支流达到三类以上水质标准，全市干支流各考核断面水质均达到三类以上优良水体，无劣五类水体，水质达标率100%。

　　“兰州有黄河，开罗有尼罗河，这让我看到两个城市的相通之处。”埃及《消息报》外交事务部主任侯塞姆·阿卜杜勒阿莱告诉记者，他多次到访中国，见证了中国对水资源的保护和生态环境治理成果，“中国政府做了很大的努力”。沃尔塔塔尼表示：“兰州有许多工业项目，但生态环境得到了很好的保护，政府的努力可见一斑。兰州的发展不亚于欧美城市，黄河是一条带来幸福的河流！”

　　为了让黄河成为真正造福人民的“幸福河”，在生态治理的同时，甘肃省、兰州市还对黄河沿线进行了“提质升级”，提升了城市品位。今年，兰州市对黄河核心段沿线5座黄河桥梁、山体建筑轮廓线、绿化景观带等39个节点实施亮化，大大改善了黄河两岸夜间景观，激活了夜间经济；在黄河风情线景观带打造了以“马拉松花海”为代表的主题景观，改造面积达到42.3万平方米。目前黄河兰州市区段已建绿地185万平方米，分车绿化带12.5万平方米，行道树16411棵。

　　阿曼报业集团副总编辑哈穆德·阿勒马赫里兹说：“黄河，还有兰州这座美丽的城市给我留下了深刻印象。中国政府正努力让城市变得智能又美丽，这很不容易。”

　　“羊皮筏子赛军舰，古老的水车悠悠转”。兰州市水车博览园再现了当年黄河两岸水车林立的壮观景象。《苏丹人报》记者苏珊·哈里发说：“黄河给兰州带来了一种精气神，让整个城市都活起来了，生活在这里的人们很幸福。”

　　“人们在散步、跳舞，广场上播放着音乐，这里的氛围太棒了。”看到眼前的热闹场景，科摩罗《祖国报》编辑艾哈迈德·穆罕默德说：“黄河观景亭、河滨步道等设计将城市和自然融合了起来。我准备就此写一篇文章，让科摩罗民众了解中国城市如何留住自然，感受城市与自然的和谐发展。”


　　《 人民日报 》（ 2019年10月28日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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