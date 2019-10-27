得州农工大学商学院校外聚会发生枪击案 已致2死14伤

人民网华盛顿10月27日电(记者张梦旭) 据美联社报道，当地时间26日晚上，美国得克萨斯州格林维尔附近的一处校园聚会上发生枪击案，导致至少2人死亡，14人受伤。当地警方27日表示，他们仍在搜捕枪手。

据报道，枪击案发生在得州农工大学商学院的一处校外聚会上，约有750人参与了聚会。事发地亨特县副警长巴迪·牛津说，枪击案发生在距离达拉斯约50英里处的得州小城格林维尔，枪手使用了半自动步枪。枪击案发生时，警察正在附近处理一起非法停车事件，他们听到枪声从建筑物的后面传来，但不能确定枪击来自建筑物内部还是外部。随后警方在建筑物内发现了2名死者，另有14人入院治疗。

格林维尔附近的普莱诺医疗城发言人梅利莎·萨瓦吉说，该医院已收治了3名枪击事件的伤者，这3人伤情严重。美国联邦调查局和得克萨斯州公共安全厅下属的德州骑警目前正对案件进行调查。得州农工大学商学院在一份声明中说：“我们与格林维尔枪击案的受害者、受害者家属和朋友同在，并为他们祈祷。”声明同时说 ，校园警察机构正在与县治安办公室合作，以确定是否有学生受害。

得州农工大学商学院是得州农工大学系统中的第二大大学。这所学校成立于1889年，在1996年加入得州农工大学系统之前，它有好几个名字，包括东得克萨斯州立大学等。学校现有本科生约6000人，研究生约4000人。

根据美国“枪支暴力档案网”统计，截至10月27日，全美2019年已发生大规模枪击案件345起，因枪击暴力导致的死亡人数约32093人。

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