10月25日晚，中美双方经贸牵头人进行了新一轮磋商之后的首次通话。

美东时间25日，美国贸易代表办公室先发出声明。

声明中说，“他们在具体问题上取得了进展，双方接近敲定协议的某些部分”，“双方将继续副部级层级的讨论，高级别官员将在不久举行再次通话。”

北京时间10月26日上午，国社也发出消息。

新华社北京10月26日电 10月25日晚，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方确认就美方进口中国自产熟制禽肉、鲶鱼产品监管体系等效以及中方解除美国禽肉对华出口禁令、应用肉类产品公共卫生信息系统等达成共识。双方牵头人将于近期再次通话，在此期间工作层将持续抓紧磋商。

中美双方的公开表态，无论是从时间还是内容来看，延续了一段时间以来的协调性，这表明目前磋商进展顺利。

具体看，一些磋商最新的关键信息被披露出来，几点内容值得注意。

首先，双方在如何对待各自核心关切上正形成共识。

在平等和相互尊重的基础上，照顾彼此的核心关切——这是中方一直以来在磋商中坚持的原则立场。

但是，美方的认知显然与中方存在差距——十多轮磋商，不断地沟通磨合甚至反复，不能不说与此密切相关。

首次出现“双方同意妥善解决各自核心关切”的表述，说明中美在照顾彼此核心关切上的立场逐渐趋同。

其中,还有具体阐述——

“双方确认就美方进口中国自产熟制禽肉、鲶鱼产品监管体系等效以及中方解除美国禽肉对华出口禁令、应用肉类产品公共卫生信息系统等达成共识。”

这句表述的专业性很强，里面提到的“公共卫生信息系统（PHIS）”，是美国农业部开发使用的一个用于美国出口肉类产品卫生证书管理的信息系统。

“通过该系统，中国海关可以查询美国已签发的输华肉类产品所有卫生证书的相关信息，并在口岸查验时与进口货物随附的纸质证书信息进行核对，确认证书真实有效。据了解，该系统的使用，可提升美国肉类产品出证体系的安全性，促进两国安全监管部门的合作，进一步保障美国输华肉类产品安全。”

相信专业部门很快会就技术性细节作出进一步解读。

而从文本角度来观察，则要看到这句表述体现出比较明显的平衡性，照顾到了双方的核心关切。

“双方同意妥善解决各自核心关切”的表述在此得以印证。

这句措辞反映了非常关键的变化。

其次，中美正逐渐锁定磋商成果，一步步向阶段性协议靠近。

消息里还有一句话，同样也是首次出现。

“确认部分文本的技术性磋商基本完成”

10月11日的中美经贸高级别磋商结束后，双方经贸团队沟通一直紧锣密鼓争分夺秒地展开。

商务部在10月17日的例行发布会上就曾透露，“双方经贸团队正保持密切沟通，按照上轮高级别磋商达成的共识加紧工作。”

经贸团队最近两周抓紧沟通的成果，正在牵头人通话的这句措辞之中。

“部分文本的技术性磋商基本完成”，意味着中美正在锁定此前磋商达成的共识成果。

根据以往的经验和惯例，随着谈判文本的技术性磋商完成，谈判将进入文本翻译，法律审核的阶段，这意味着双方向阶段性协议再靠近一步。

此外，双方接下来的磋商仍将保持快节奏。

中美均对外表示，双方牵头人很快再次通话，工作层也将继续抓紧磋商。

这表明，如果能保持目前积极进展态势，中美双方的磋商将继续快节奏推进。

中美谈到这个阶段，在平等和相互尊重的基础上，达成阶段性协议的可能在一点点增加，这很不容易。

但也要看到，当前正是高度敏感复杂的时候，人们对一丝一毫的风吹草动都十分在意。想得很深，也想得很多。

因此，眼下尤其需要双方保持理性冷静，相向而行，在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，努力创造良好环境，实现双方共同目标。

把眼下的积极进展保持下去，十分重要。

中美两国虽然存有一些分歧，但双方利益高度交融，合作领域广阔，不应该落入所谓冲突对抗的陷阱，而应相互促进、共同发展。

（原题为《锁定磋商成果 中美向阶段性协议再近一步》）

(责编：刘叶婷、杨牧)