新华社西班牙巴塞罗那10月26日电 特写：暴力游行后巴塞罗那商户和游客的心忧

新华社记者张远 冯俊伟

在西班牙滨海旅游胜地、加泰罗尼亚自治区（加区）首府巴塞罗那，尽管近日来发生的暴力示威活动已趋于缓和，但当地商户和游客内心的紧张仍难消解。不少人26日接受采访时仍表示，担忧暴力活动卷土重来，因此天黑前要赶快关门、回旅店。

西班牙最高法院14日宣布分别对9名加区独派前高官判处9年至13年有期徒刑，这一判决在该区引发抗议示威并造成多地骚乱。巴塞罗那市中心乌尔基瑙纳广场一周前成为暴力示威活动的“漩涡中心”。一些支持加泰罗尼亚“独立”的示威者在这里袭击警察、打砸商店、肆意纵火。

乌尔基瑙纳广场周边和部分游行路段26日成为西班牙国民警卫队和当地警察重点进驻区域。自清晨起，一些防暴车辆就进驻附近路口，警察设置路障，抽查来往人群的身份证件。至当天下午，警力不断增强，警用直升机在低空盘旋。

暴力活动留下的痕迹清晰可见，广场地砖破碎，地面焦黑。有人曾撬开广场地砖，也有人点燃垃圾制造混乱。还有不少商铺橱窗墙体被涂鸦，遍布污蔑警察的标语。

街对面，25岁的小食店店员何塞·佩雷斯向记者展示暴力示威者的几段视频。视频显示，不少青年人蒙面，在街道上踢翻垃圾桶，向警察投掷石块。

佩雷斯说，他必须缩短营业时间，在天黑前关店，以避免店铺遭到破坏。“这些暴力行径是荒谬的，能解决什么问题呢？这些年轻人没有对别人的生活展现出尊重。”

广场中心的纪念品销售店，玻璃房墙体被暴力示威者凿出两个大洞。26岁的店主提莫金谈起暴力示威者仍然愤怒。“政府或者警察应该告诉这些人，他们绝没有权利破坏城市。”

提莫金说，以往秋天有许多游客，但现在暴力分子让城市形象受损。“人们觉得不安全，就不来了。”

受到当地警方提醒，不少旅游团不得不取消部分行程，赶在天黑前将游客送回旅店。

26日入夜后，巴塞罗那市中心鸣着警笛的警车不断呼啸而过，直升机轰鸣声时近时远。

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