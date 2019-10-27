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国际锐评丨保持相向而行 朝着达成协议继续迈进

2019年10月27日13:15  
 

中美经贸高级别磋商双方牵头人25日通话，同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。这是对两周前新一轮中美经贸高级别磋商成果的具体落实，表明双方朝着签署阶段性协议的目标继续迈进一步，回应了市场期盼。

两周前，新一轮中美经贸高级别磋商在诸多领域取得实质性进展，为签署阶段性协议奠定重要基础。两周来，双方经贸工作团队保持密切沟通和磋商，按照上轮高级别磋商达成的共识加紧工作。此次牵头人通话传递的信息，表明双方工作层马不停蹄、相向而行的磋商已取得成效。

中美要达成经贸协议，关键是在平等和相互尊重的基础上，照顾彼此核心关切。中方正用实际行动解决美方在农产品采购、芬太尼管控等领域的核心关切。同时中方有三个核心关切，即取消全部加征关税、贸易采购数据符合实际、文本平衡性。此次双方牵头人通话同意妥善解决各自核心关切，意味着双方要共同努力清除实现目标的最主要障碍，这显然有利于增进互信，推进磋商。

本次双方牵头人通话还确认部分文本的技术性磋商基本完成，确认就美方进口中国自产熟制禽肉、鲇鱼产品监管体系等效以及中方解除美国禽肉对华出口禁令、应用肉类产品公共卫生信息系统等达成共识。这是一个非常重要的进展，表明双方正在解决一些技术性问题，朝着共同目标往前推进，进一步为签署阶段性协议奠定了基础。

在本次通话中，双方牵头人还确认将于近期再次通话，在此期间工作层将持续抓紧磋商。这为下一阶段工作明确了方向，起到承前启后的作用。可以预见，双方经贸团队接下来将会继续加班加点、紧锣密鼓地工作，节奏更快，朝着签署阶段性协议的目标冲刺。

经过一年多谈谈打打，中美双方重回解决问题的正轨很不容易。当前中美经贸磋商进入关键阶段，双方都应把握来之不易的机遇，以生产者、消费者利益为优先考虑，坚持求同存异，保持相向而行，努力创造良好环境，给合作一端加码，给分歧一端减重，朝着达成协议的目标不懈努力。

在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，中美双方再接再厉，就有可能达成一个有利于双方，也有利于世界的经贸协议。（来源：央视新闻客户端；国际锐评评论员）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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