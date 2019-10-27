各方高度赞赏中国人权发展道路和成就

人民网联合国10月26日电（记者 李凉）25日，中国常驻联合国代表团和中国人权研究会在联合国举办发展权主题边会，中国常驻联合国代表张军大使出席会议并致辞。

张大使表示，当前发展不平衡、不充分问题依然突出，单边主义、保护主义、霸凌行径甚嚣尘上。国际社会应高度重视发展权，把发展问题放在全球宏观政策框架的核心位置，加快落实可持续发展目标。要尊重各国自主选择的社会制度、发展道路和人权保障模式，贯彻以人民为中心的发展思想。要警惕个别国家拿发展中国家定位问题做文章，为发展中国家营造有利环境。

张大使指出，中国政府始终把发展作为执政兴国第一要务，始终把生存权、发展权作为首要的基本人权，走出了有中国特色的人权发展道路，取得举世瞩目成就。面对复杂多变的国际经济形势，中国经济运行保持总体平稳，质量不断提高，释放出新的潜能和空间，营商环境持续改善，我们对前景充满信心。

张大使强调，中国真心诚意帮助广大发展中国家实现发展权，从不在援助中附加任何政治条件。新中国成立70年来，中国向160多个国家和国际组织提供了价值近4000亿元人民币援助，向发展中国家派遣了60多万名援助人员。“一带一路”倡议为各国落实2030年可持续发展议程注入新动力、开创新机遇。

与会人员普遍认为，实现发展权对落实2030年可持续发展议程至关重要，高度赞赏中国人权发展道路和成就，表示中国在经济发展、消除贫困等领域的成就是“世界奇迹”，为其他发展中国家实现发展权提供了有益经验、具体援助以及可借鉴的模式。国际社会应推进多边主义，推进落实发展权，反对单边制裁和“长臂管辖”等错误行径，合力应对贫困、发展不平衡等挑战，实现共同发展繁荣和人人得享人权的光明未来。

当日，白俄罗斯、古巴、尼日利亚等国大使、联合国经社事务部高级官员以及中国人权研究会副秘书长王林霞等发言。俄罗斯、意大利、新加坡、印度、阿尔及利亚等近40国常驻团约100名嘉宾出席了会议。(完）

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