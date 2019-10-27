强风侵袭北加州 近百万户居民被停电

人民网旧金山10月26日电（宫欣）强风袭击加州，北加州再次面临大规模断电危机。

公共事业公司太平洋燃气电力公司Pacific Gas & Electric（PG&E）在今天中午发布声明表示：“由于强风即将袭击北加州，包括旧金山湾区、葡萄酒乡、和塞拉利昂山区在内的北加州36个县市，约94万户住宅和企业将面临长达48小时，甚至更长的断电。” 预防性断电措施将从今天下午开始。

塞拉山麓北部的12个县预计在今天下午3点之前断电，北湾区的5个县可能在下午5点前断电。今天晚上7点左右，旧金山湾区、中部海岸地区和塞拉山麓的15个县可能会面临停电。

加州林业消防局负责人布莱恩·维托洛在今天表示：”最新的天气预报显示，预计今晚8时起北加州大部分地区都面临强风。风力可能达到创纪录的85英里时速。“

因为担心大风吹断电线引发火灾，PG&E本周已经采取了两次区域预防性停电措施。

正在饱受野火侵袭的索诺玛地区，希尔兹堡和温莎社区被下达了全体居民疏散令，要求在今天强风来临前超过5万人立即撤离家园。索诺玛县警长办公室表示，这将是该县25年来最大规模的疏散行动。

加州消防局局长乔纳森·考克斯称：”今夜的破纪录大风可能将对可能发生野火后的扑救工作带来巨大困难，因为风力会吹散飞机喷洒灭火剂的，大大降低阻燃剂的效率。甚至可能因为阻燃剂溅落导致火种飞散，从而导致更大面积的火情。“

本周三在索诺玛地区爆发的金凯德野火依然被怀疑是因输电线路故障所致，烧毁了10万英亩地，2000人撤离。

目前起火原因还在调查中，不过PG&E承认在火灾发生前，同一火灾地点的一条23万伏的高压输电线路出现了故障。

该公司首席执行官在周五表示，”我们需要重新考虑停电的标准和措施，必要时候将高压输电线路断电。“

(责编：刘叶婷、杨牧)