俄罗斯媒体看“美丽海南”采访活动首日走进三亚

人民网海南频道 吉羽摄

人民网三亚10月26日电 （徐祥丽 李焱 毛雷 李浩蓉 吉羽） 挖掘旅游文化，聚焦发展变迁。10月26日，俄罗斯媒体看“美丽海南”活动在三亚开始。

来自《真理报》《劳动报》、塔斯社等8家俄罗斯主流媒体的9名记者，在“天涯海角”“大小洞天”景区进行参观采访、在碧波滚滚的南海扬帆航行，还体验了黎族传统文化、品尝了当地特色海鲜，观看了“三亚千古情”演出。

三亚太美了，想把它带回家

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“请到天涯海角来，这里四季春常在。”三亚的美丽给俄罗斯记者们留下了深刻的印象。

“三亚太美了，蓝天碧海，椰林树影，各色鲜花装点着城市。”俄罗斯金砖电视台记者克谢尼娅感叹道。“在这里温暖的不仅是气候，更是人们的热情好客。通过采访和拍摄，我将把这种美丽和温暖传递给俄罗斯观众。”

塔斯社记者安德烈把海南称为“中国的珍宝”。“这里的自然环境美极了，海水如此清澈，感觉就像进入了童话世界。我会建议我所有的朋友来海南看看。”

“这里湿润的气候和无边无际的大海让人的身心充满了活力。”俄罗斯报—透视俄罗斯记者娜塔莉亚说。

从南海小渔村到“东方夏威夷”

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曾经的三亚只是一座南海上的小渔村。如今，三亚已成长为世界级滨海旅游城市，拥有四大度假湾区、60多家五星级酒店，成为世界游客都喜爱的“东方夏威夷”。从三亚飞往俄罗斯的航线有18条。截至今年9月，三亚接待俄罗斯入境过夜游客18.1万，同比增长23%。

是什么导致了这一变迁？三亚市副市长陈铁军在回答俄罗斯记者提问时表示，中国改革开放给三亚带来巨大发展机会，三亚立足自身优势，选准旅游业获得了巨大发展突破，如今，三亚利用海南全岛建设自由贸易试验区的机会，正迈向建设国际旅游消费中心目标。

安德烈表示，亲眼见到三亚的高楼大厦和完备的基础设施，更加为它从小渔村到旅游胜地的变迁故事所震撼。克谢尼娅则说道，不久之前，俄罗斯并没有很多人知道三亚，现在，三亚不仅在莫斯科等大城市知名，许多小地方的人们也知道三亚，来三亚的俄罗斯游客越来越多，这也从侧面证明了三亚的发展。

想不到《喀秋莎》在中国这么有名！

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“深夜花园里，树叶沙沙响”，“喀秋莎站在峻峭的岸上，歌声好像明媚的春光”……在三亚“天涯海角”游览区，王岗用黎族传统乐器“鼻箫”演奏的两首俄罗斯经典乐曲，令俄罗斯记者会心微笑、拍手鼓掌。

“用鼻子吹奏，感觉不累吗？”“你是什么时候学习演奏民族乐器的？”“这首俄罗斯曲子带给你什么感受？”演奏结束，记者们围拢在王岗身边提问。克谢尼娅说，她刚刚听到这个旋律时还以为听错了。“非常感动、非常‘可爱’！”在异国他乡听到祖国的歌曲，令她感到非常温暖，“演奏音乐者非常有天赋，他并不是对乐谱的简单机械重复，而是用心在演奏这首歌曲。这证明了三亚人民的热情好客，让我作为一个俄罗斯人感到宾至如归。”

“我知道俄罗斯音乐在中国有名，但没想到这么有名!”安德烈激动地说，“在遥远的三亚，居然有人用自己民族的传统乐器演奏俄罗斯音乐，而且还演奏得这么好，这太令人惊奇了！”

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今年是中华人民共和国成立70周年，也是中俄建交70周年。塔斯社记者安德烈说，中国有句话说“人至察则无徒”，如果你不断去挑剔别人，那你就会没有朋友。他表示，中俄关系近年来不断向前发展，正是因为我们着眼的不是对方有什么不足，而是聚焦共同发展的动力。“我非常珍视中俄之间的关系和两国媒体的交流，希望本次活动圆满成功。”

10月25日，俄罗斯媒体看“美丽海南”采访活动于俄罗斯莫斯科和中国海南三亚启动，将持续至11月1日结束。活动由中共海南省委宣传部、中华人民共和国文化和旅游部驻莫斯科办事处主办，人民网俄罗斯代表处、人民网海南频道承办。

未来几日，俄罗斯媒体团还将在三亚蜈支洲岛、海口、琼海、儋州、昌江等地参观采访，发掘海南自然、人文、历史、社会的独特魅力，了解和报道新中国成立和改革开放以来海南旅游和文化的巨大发展成就。

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(责编：刘叶婷、杨牧)