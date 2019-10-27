钢铁产能过剩全球论坛第三次部长级会议在东京召开

本报东京10月26日电 （记者刘军国）钢铁产能过剩全球论坛第三次部长级会议26日在日本东京召开。中国商务部部长助理李成钢应邀参加会议。会议未就论坛延期问题达成共识，根据论坛职责文件，论坛今年到期后自然结束。

中方表示，中国钢铁去产能最多、贡献最突出。中国以真诚和合作精神参加论坛，是论坛成员中唯一设定去产能目标，并主动采取切实措施去产能的国家。2016年以来，中国削减钢铁产能1.5亿吨以上。为此，中方仅安置钢铁工人就达28万人，超过美欧日各自钢铁就业总人数。目前，中国钢材市场状况明显改善，粗钢产能利用率已回归80%以上合理区间，为全球钢铁产业健康发展做出了巨大贡献。

中方强调，中国钢铁生产主要满足国内市场需求。虽然中国钢铁产能和产量占全球一半，但中国钢铁的消费量也接近全球一半，目前产量的93%用于满足国内市场的需求，钢材出口占产量的比例只有7%，没有冲击国际市场。

中方指出，产能过剩是全球面临的共同挑战，本轮钢铁产能过剩的根本原因是2008年国际金融危机引发的全球经济衰退和钢铁需求下降。产能过剩是经济发展中的普遍性、周期性、结构性问题。各方应客观地、历史地、公正地看待金融危机背景下的全球钢铁产能过剩问题，并应遵循“全球挑战，集体应对”的原则，共同采取措施加以应对，这是G20杭州峰会以来领导人的共识。

中方对本次会议未能就部长报告达成协商一致表示遗憾。尽管如此，中方愿以开放的态度与有关方开展交流与合作。论坛如期结束后，钢铁行业有关问题可通过产业界既有渠道讨论。

《 人民日报 》（ 2019年10月27日 03 版）

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