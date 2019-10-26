原标题：庆祝新中国成立70周年招待会在库克群岛举行

中新社阿瓦鲁阿10月26日电 (记者 陶社兰)当地时间25日，中国驻新西兰兼驻库克群岛、纽埃大使吴玺在库克群岛首都阿瓦鲁阿国家礼堂举行招待会，庆祝中华人民共和国成立70周年。

库克群岛位于南太平洋上，面积240平方公里，是由15个岛屿组成的群岛国家。1997年7月25日，中国和库克群岛建立外交关系。

吴玺致辞时，介绍了中华人民共和国成立70年来所取得的成就。她说，中国和库克群岛虽然远隔万里，历史、文化不同，但一直保持着良好的关系。中库建交22年来，两国各领域合作不断深化，给两国人民带来了实实在在的好处。中方赞赏库方坚持一个中国政策，愿与库方共同努力，在相互尊重、平等相待、合作共赢的基础上，进一步推动两国关系发展，更好地造福两国人民，为本地区和平、稳定与繁荣作出积极贡献。

库克群岛代总理兼基础设施、交通、国家环境服务部长罗伯特·塔帕托致辞时，对中方为库经济社会发展作出的重要贡献表示感谢。他说，这些帮助也带动了其他国家对库克群岛的支持。库方愿与中方密切合作，不断拓展合作领域，扩大人文交流，推动库中关系深入发展。库中两国是友好伙伴关系，相信在相互尊重、彼此坦诚的基础上，两国关系将得到更大的发展。

当地政、商、学界，中资机构代表等200多人出席招待会。随后，中国交响乐团进行了精彩的演出。

(责编：冯粒、曹昆)