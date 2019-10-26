中国企业看好缅甸投资环境 愿双方积极合作共同发展

人民网仰光10月26日电（记者 李秉新）日前，缅甸中国企业商会所属部分企业在中国驻缅甸大使陈海率领下到缅甸勃固省进行考察交流。考察期间，中国企业家与勃固省政府有关投资部门共同举行了中缅经贸交流会，就两国在投资领域共同关心的问题进行了交流研讨。

中国驻缅大使陈海在讲话时表示，此次中国企业家到勃固省来是一次学习之旅。虽然中国每天都有不少企业来缅甸投资兴业，但还是需要对不同地区的投资环境进行学习了解，这样才能有的放矢，满足双方的需求。同时，这也是一次合作之旅。中国浙江江南国际公司将在这里与勃固省政府签署租赁土地谅解备忘录，合作成果即将显现，我们将见证这一时刻。此外，这还是一次探索之旅。中缅双方正共建中缅经济走廊，勃固省位于中缅经济走廊上重要位置，有望成为陆路交通重要节点，中资企业愿积极探索与勃固省合作方式，助力当地经济发展。

勃固省省长温登在致辞中介绍，勃固省与缅多个省邦相邻，交通便利，区位优势明显；不少地块可享受7年免税待遇，投资条件优厚，愿中国企业抓住机会来勃固投资发展。

中国驻缅使馆经济商务参赞谭书富表示，将积极推动共建一带一路和中缅经济走廊建设，支持两国经济合作，协助投资企业抓住机遇，共同发展。

随后，在双方领导以及缅中商务协会、缅甸工商联和中国企业商会等单位共同见证下，浙江江南国际公司与勃固省政府签署了租赁投资建设土地谅解备忘录。

已经在勃固省投资并经营多年的香港罗氏制衣公司负责任人在接待企业家到访时介绍经验说，公司自在当地投资发展以来雇佣了近8000名当地工人，有效缓解了当地就业难题；而且在企业文化建设、保障工人待遇方面做得不错，目前劳资关系平稳，对成衣生产有很大促进作用。新希望农牧公司负责人在接待企业家参观时则表示，作为较早来缅甸投资的农牧业公司，新希望集团为其他中国农业企业树立了榜样。未来公司除了传统的饲料生产以外，还将在水产养殖、禽、畜产品生产方面加大投资，争取将绿色、有机、健康的农副产品出口到中国，提升两国贸易水平，造福中缅两国人民。

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