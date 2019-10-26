首列义乌—列日中欧班列抵达比利时

新华社比利时列日10月25日电（记者潘革平）经过17天运行，满载着82个标准箱的中欧班列（义乌—列日）“世界电子贸易平台（eWTP）菜鸟号”首趟列车25日抵达比利时列日物流多式联运货运场站。这是首个贯通中国长三角区域、中亚和欧洲并服务于跨境电子商务的专列。

出席当天接车仪式的瓦隆大区外贸与外国投资总署海外首席运营官肯佩尼尔斯表示，列日和义乌之间第一条铁路货运线的开通将为瓦隆和欧洲出口商提供以较低成本进入中国消费市场的新机会。

中国驻比利时大使曹忠明在致辞时说，中欧班列义乌—列日线的开通是中比在“一带一路”框架下合作的新成果。义乌—列日线开通后，列日作为欧洲物流中心的地位将更加突出，中比两国之间的联系将更加紧密。

义乌市副市长郭济环在接车仪式上致辞时说，“世界电子贸易平台（eWTP）菜鸟号”的开通将为跨境电商发展提供新通道，有效降低平邮小包成本、提高配送效率。班列的开通还将有效丰富跨境电商品类，促进中欧贸易升级，促进关联产业发展，为推动“一带一路”倡议走深、走实加油助力。

据悉，中欧班列（义乌—列日）“世界电子贸易平台（eWTP）菜鸟号”首趟班列于10月9日从浙江义乌鸣笛启程，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和德国，最后到达比利时列日。

通过菜鸟网络部署在列日的物流枢纽、欧洲卡车网络和欧洲配送自提网络，班列所运载的跨境包裹将从列日快速分发至德国、法国、荷兰等欧洲国家。据介绍，目前该班列将维持一周发运一列的频率。

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