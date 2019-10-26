印尼官方公布狮航客机失事原因

新华社雅加达10月26日电（郑世波）印度尼西亚官方调查机构25日说，波音737 MAX客机存在设计和认证缺陷，飞行员缺乏充分培训以及维修、机组人员的失误是造成狮子航空公司客机失事的主要原因。

2018年10月29日，狮航一架波音737-8客机（属于737 MAX系列）在从雅加达飞往邦加勿里洞省首府槟港途中坠海，机上189人全部遇难。

经过近一年的调查，印尼国家交通安全委员会25日在首都雅加达举行发布会，公布狮航客机失事的最终调查报告。

该委员会航空事故调查部门主任努尔察约·乌托莫介绍说，失事客机自动防失速的“机动特性增强系统（MCAS）”在设计和认证方面存在缺陷，未充分考虑该系统异常导致客机失去控制的可能性。此外，缺乏MCAS详细使用手册以及对飞行员的相关培训，增加了机组人员在正确应对自动防失速系统异常上的困难。

报告还指出，客机MCAS的一个传感器出现故障，但未被狮航维修人员发现；飞机在失事的前一次飞行中也经历了MCAS异常的情况；失事当天客机突然失控时飞行员未有效应对。

印尼国家交通安全委员会当天还对狮航的安全文化提出了改进建议，要求狮航飞行员熟读飞机使用说明并遵循飞行操作流程。狮子航空公司是印尼私营航空公司，以执飞廉价航班为主，是印尼较大的航空公司。

今年3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机失事，机上157人全部遇难。调查发现，这两起涉及波音737 MAX系列客机的空难可能均与客机自动防失速系统被错误激活有关。737 MAX系列客机随之在全球多个国家和地区被停飞。

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