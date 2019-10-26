中华人民共和国和巴西联邦共和国联合声明

一、应中华人民共和国主席习近平邀请，巴西联邦共和国总统雅伊尔·梅西亚斯·博索纳罗于2019年10月24日至26日对中国进行国事访问。

二、习近平主席和博索纳罗总统对中巴建交45周年及伙伴关系框架内取得的重要成果表示祝贺，强调继续在平等、尊重、互利的基础上加强和深化中巴全面战略伙伴关系。双方重申，在涉及彼此核心利益问题上相互尊重。

三、两国元首高度重视中国—巴西高层协调与合作委员会（以下简称“高委会”）在促进两国关系中发挥的作用，祝贺中国国家副主席王岐山和巴西副总统莫朗5月在北京共同主持召开高委会第五次会议。双方决定于2020年启动高委会机制优化议程，更新《2015年至2021年共同行动计划》及《2012年至2021年十年合作规划》。

四、两国领导人对2019年7月25日在巴西利亚举行的第三次中巴外长级全面战略对话取得的成果表示满意，中巴两国外长在对话期间就双边和多边议程交换了意见。

五、两国元首积极评价双边贸易额2018年创历史新高，决定继续扩大贸易规模，积极鼓励双边贸易多元化。双方强调通过机制性磋商和对话解决贸易问题的重要性。双方对两国海关、农业部门达成的谅解及特定商品检疫议定书表示满意，这将促进两国双边农产品出口多元化增长。

六、双方同意在符合各自利益和国家法律的基础上，积极促进双边投资，扩大经济互补性，寻找新的经济机遇。双方注意到，中国的发展政策和“一带一路”等国际倡议与巴西的发展政策和“投资伙伴计划”等投资规划可能实现对接。

七、双方高度赞赏在科技创新领域取得的丰硕合作成果，一致同意促进两国科学家交流，推动联合研究，加强两国科技园区、孵化器及技术型企业间合作。高度评价两国2019年底发射中巴地球资源卫星04A星的重要意义，表示将继续开展空间领域合作，包括探讨联合开展新的卫星研制以及研究和培训项目。

八、双方强调，文化、教育、体育等领域合作，特别是足球及合拍电视片等合作，对增进两国相互了解和相互理解具有积极作用。双方表示将加强两国留学生交流。

九、两国元首积极评价双方在金砖国家、联合国、二十国集团等国际组织和多边机制内的对话协调，一致同意继续加强合作。中方赞赏并支持巴方担任金砖国家主席国工作。巴方感谢中方在巴西担任金砖国家主席国期间给予的支持，再次邀请习近平主席于11月赴巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤。双方将共同努力，推动会晤圆满成功，推动金砖合作发展。

十、双方重申坚持《联合国宪章》宗旨和原则，认为联合国在国际事务中发挥重要作用。重申支持对联合国进行全面改革，包括优先增加发展中国家在安理会的代表性。中方高度重视巴西在地区和国际事务中的影响和作用，理解并支持巴西在联合国发挥更大作用的愿望。

十一、双方认为，二十国集团作为国际经济合作主要平台具有重要作用，强调二十国集团成员国应加强合作，推动对世界贸易组织进行必要改革，加强基于规则的多边贸易体制，为稳定和可预期的国际贸易环境作出贡献。

十二、访问期间，两国元首见证签署了政治、经贸、海关检验检疫、能源、科技、教育等领域合作文件。博索纳罗总统感谢习近平主席和中国政府的热情友好接待。

2019年10月25日于北京

（新华社北京10月25日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月26日 03 版）

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