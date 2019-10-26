美国2019财年财政赤字创7年新高

新华社华盛顿10月25日电（记者熊茂伶 高攀）美国财政部25日公布的数据显示，2019财年（2018年10月1日至2019年9月30日）美国联邦政府财政赤字同比增长约26%，升至约9844亿美元，为2012年以来最高水平。

美国财政部当天发布的财政报告显示，虽然2019财年美国联邦政府财政收入同比增长约4%，但由于财政支出增幅超过8%，赤字大幅上升。该财年的联邦财政收入约为3.462万亿美元，财政支出约为4.447万亿美元。最大的3个支出项目分别是社会保障、国防和联邦医疗保险。

报告显示，2019财年美国联邦财政赤字占国内生产总值（GDP）的比重从上一财年的3.8%升至4.6%。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会当天发表声明说，2020财年，美国联邦财政赤字可能会超过1万亿美元，未来还可能继续增加，这是“不可持续的”。声明说，目前的减税政策和增加开支的做法是“不负责任、目光短浅的”。该机构敦促国会两党团结起来共同应对财政挑战。

美国国会预算办公室8月下旬发布报告，调高了对未来十年财政赤字的预测，将2020财年至2029财年的年均联邦财政赤字预估为1.2万亿美元，其占GDP的比重将介于4.4%和4.8%之间，高于过去50年2.9%的平均水平。该机构表示，这主要是因为总统特朗普8月初签署的联邦政府预算案将导致未来十年财政赤字增加。

(责编：贾文婷、杨牧)