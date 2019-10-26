第二届中国机构海外传播杰出案例（海帆奖）征集活动将于10月29日启动

人民网北京10月26日电 （郝萍）由人民日报全国党媒信息公共平台指导，人民日报媒体技术股份有限公司、人民网股份有限公司主办，人民网外文信息中心承办的第二届中国机构海外传播杰出案例（海帆奖）征集活动，将于10月29日在深圳举行的“2019媒体融合发展论坛”上启动。

以“吸引世界倾听你精彩”为主题的第二届中国机构海外传播杰出案例（海帆奖）征集活动,将针对近两年来中国政府机构与企业在海外传播实践，尤其是借助海外社交媒体和采取互联网思维、社交营销手段进行形象传播、影响力提升和市场拓展过程中产生的优秀创新案例、标杆性运作进行征集评选，并在明年 1 月举办的“2020海外传播力论坛”上发布表彰和交流分享。

活动将在广泛征集参选案例的基础上，通过严格的评审程序产生“入围案例”和“十大杰出案例”。根据参选案例情况，评委会可推荐若干“专项案例”，旨在激励内容呈现、创意、技术等方面特别突出，尤其为加强向世界传递中国声音、讲好中国故事贡献了力量，但整体水平尚待提升的“潜力机构”。

据悉，本届活动案例征集日期为2019年10月29日至12月10日。活动细则和报名方式,将在10月29日启动仪式上线的官方网站haifan.people.cn公布。

中国机构海外传播杰出案例征集（Overseas Communication Excellence Awards）活动，简称“海帆奖”（OCEA），是首个针对中国机构海外传播全领域、全行业开放的价值评估活动。第一届“海帆奖”活动由人民日报媒体技术股份有限公司主办，2017年11月启动案例征集，2018年1月在人民日报新媒体大厦人民网一号演播厅举办的“海外传播力年度论坛”上揭晓。活动对促进中国机构海外传播工作的整体提升，加强出海营销领域和机构间的交流，把握国际传播最新趋势起到积极作用，在中国国际传播界赢得较高知名度和一定影响力。

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