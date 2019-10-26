地球村应是共谋发展大舞台（新时代的中国与世界·梦想篇⑦）

由中国企业承建的斯里兰卡南部铁路延长线一期项目于2019年4月8日正式通车。图为铁路沿线的民众和工人。

新华社记者 郭磊摄

“冲突对抗没有赢家，和平合作没有输家。国家和，则世界安；国家斗，则世界乱。”《新时代的中国与世界》白皮书指出，面对国际局势的动荡不安，各国应遵守规则、增进信任、维护秩序，构建新型国际关系，走对话不对抗、结伴不结盟的国与国交往新路，使地球村成为共谋发展的大舞台，而不是相互角力的竞技场。

白皮书再次论及以相互尊重、公平正义、合作共赢为主要内容的新型国际关系，引发国际舆论的普遍关注。21世纪国际关系向何处去？世界瞩目中国答案。

时代呼唤：国际秩序需与时俱进

“当今世界不仅面临发展困境，还面临深刻的规则危机、信任危机、秩序危机。”白皮书指出，“一些在长期国际实践中形成且被各国普遍认同和遵守的规则规范和道德观念被抛弃和践踏，一些事关战略稳定和全球福祉的国际条约和协定得不到履行甚至被撕毁和破坏。个别国家漠视国际公理，公然侵犯他国主权、干涉他国内政，动辄以大欺小、恃强凌弱。”

在全球化背景下，旧的国际关系范式越来越不适应国际体系和国际秩序的转型需要。人们将目光越来越多地投向中国，期待中流击楫、破浪前行的智慧和力量。

自2013年3月中国国家主席习近平在莫斯科国际关系学院演讲中首次提出新型国际关系的理念至今，中国领导人已经在国内外不同场合多次提及、阐述这一理念，得到国际社会的广泛赞誉。

“新型国际关系是中国提出的一个受到全世界关注的新词汇。”韩国《中央日报》网站称，中国主张国际秩序需要与时俱进，所有国家都是命运共同体，胜者独占一切的时代已经结束。构建新型国际关系意味着建立能够满足世界各国要求的新的国际秩序。

在俄罗斯联邦安全会议前秘书伊万诺夫看来，“部分西方国家选择性地利用国际法，采取双重标准，对国际秩序造成了严重损害。我们需要构建更加稳定的国际秩序。”

“毫无疑问，全世界都处在大变局中。”在日前举行的第九届北京香山论坛上，日本外务省前副大臣山中烨子在论及国际秩序与大国关系时指出，国家间尤其是大国之间要进行合作而不是竞争。“21世纪是一个平衡的世纪，世界各国要共同努力，通过合作建立起一个更加安全的世界，实现共同的利益。”

“和平发展是世界各国的共同追求。”太平洋经济合作理事会联席主席、中国国际问题研究院前院长苏格向本报记者分析，传统治理体系应对安全威胁所采取的方式，主要是军事结盟和干涉他国内政。而历史和国际形势的发展表明，这类治理模式难以应对新挑战。“中国自身的改革发展需要和平的国际环境。同时，中国坚定不移地走和平发展道路，致力于为建设更加安宁美好的世界发挥作用。”

深刻内涵：促进人类和平发展

新型国际关系主张什么？反对什么？白皮书指出，构建新型国际关系应秉持相互尊重、公平正义、合作共赢原则。白皮书同时还强调，反对干涉别国内政，反对强权政治和霸凌主义；摒弃单纯的物质主义取向和竞争至上法则；摒弃一味谋求自身更大相对利益的理念，纠正“赢者通吃”的过时做法。

新型国际关系理念是应对全球治理新挑战的中国方案，正收获越来越多的世界回响。

“新型国际关系是中国作为联合国安理会常任理事国，就人类进步与和平发展提出的创新性概念，将促进国家之间相互尊重、平等对待、和平发展和共同繁荣。”法国巴黎第八大学地缘政治学博士皮卡尔说。

韩国《中央日报》指出，在新型国际关系中，必须不分大小、强弱和贫富平等对待所有国家，必须尊重各国国民选择的发展之路。“‘鞋子合不合脚，自己穿了才知道’，这是中国的一贯主张。”

肯尼亚内罗毕大学国际经济学学者伊基亚拉表示，以合作共赢为核心的新型国际关系理念倡导通过国与国、地区与地区之间的合作实现共赢，造福人民。“这种理念得到了国际社会广泛认同和支持，尤其是得到非洲、亚洲等地区发展中国家的支持。这些国家近些年在与中国的合作中得到了实惠。”

印尼前总统梅加瓦蒂认为，国家无论大小，都有在国际社会上发声和被倾听的权利。“我赞同中国着力构建新型国际关系的举措。各国应该通过建设性对话，消除分歧与矛盾，共同维护世界和平。”

白皮书指出，“大国是维护世界和平稳定的重要力量，是构建新型国际关系的关键因素。”大国关系的良性互动对新型国际关系的构建意义重大。

据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯国防部长绍伊古近日表示，迈入发展新时代的中俄全面战略协作伙伴关系，是平等互利合作的国家关系的鲜明例证。

英国《每日电讯报》刊文称，中美新型大国关系的建立有助于推动联合国实现全球安全的目标。“要实现全球和平与发展，美国需要放弃全球霸权的想法，平等地对待中国、印度等东方大国，认识到每个大国在其所在地区的特殊责任和利益。”

大国担当：中国崛起让世界更好

“大国要以人类前途命运为要，对世界和平与发展担负更大责任，而不是依仗实力对地区和国际事务谋求垄断。在人类社会发展进程中，成功的大国战略必然是顺应时代潮流和世界发展大势，能够为其他国家和人民所认同。”白皮书中对大国责任的相关阐述，正是实实在在的中国行动的真实写照。

韩国《中央日报》称，中国试图建立的新型国际关系并非只停留于口头，而是正在投入行动，建设“一带一路”即为具体事例。“‘一带一路’是中国外交政策中最重要的一项。中国通过‘一带一路’积极构建新型国际关系，即世界各国共商共建共享的秩序。”

“新型国际关系传达了两层意义：中国是一个大国；中国的崛起会让世界变得更加美好。”全美亚洲研究所所长理查德·埃林指出。

“从人口、领土面积、经济总量和国际责任担当等各方面来说，中国都是一个大国。在实现自身发展的同时，中国也在思考如何促进亚太及世界的和平发展。”缅甸战略与国际研究所联合秘书长钦·芒·林恩在接受本报记者采访时说，“中国提出的‘一带一路’倡议，改善了缅甸的基础设施建设水平，推动了经济的发展，让许多年轻人获得工作，得到自我发展的机会。我敬佩习近平主席作为一个大国领导人的眼界和胸怀。希望中缅友好合作为两国人民带来更多福祉。”

军事科学院战争研究院研究员赵小卓指出，“美国国际关系学者约翰·米尔斯海默认为，中国崛起的最终结果就是对抗不可避免，这是不严肃的。仅仅通过历史上一些守成大国和新兴大国之间对抗的例子，就推导出这个结论，是非黑即白的二元论。”

塞尔维亚国防部长亚历山大·武林对中国坚持走和平发展道路深有感触。他说，“中国作为世界主要大国之一，从未以‘强权’自居，从未表现出一点霸权姿态。中国对每一个国家都表现出了同样的尊重。”

在俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫看来，中国是现行国际体系的参与者、建设者、贡献者。“期待以更加开放包容的姿态拥抱世界、同世界形成更加良性互动的中国，为世界贡献更多中国智慧和中国方案，带来更加繁荣的中国和世界。”

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