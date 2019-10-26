中朝纪念中国人民志愿军入朝参战69周年

本报平壤10月25日电 （记者莽九晨）10月25日，是中国人民志愿军入朝参战69周年纪念日。当天上午，中朝双方在平壤友谊塔隆重举行敬献花圈活动，深切缅怀在抗美援朝战争中牺牲的中国人民志愿军先烈。

深秋的平壤，凉风萧瑟，友谊塔前气氛庄严肃穆。1959年10月建成的友谊塔象征着鲜血凝成的中朝友谊，塔身正面有朝鲜语写就的歌颂志愿军烈士丰功伟绩和两国友谊的碑文，两旁的基座上刻有反映两国军人并肩作战的浮雕。

上午9时，全体参加人员在友谊塔前整齐肃立，朝鲜人民军军乐队奏响《献花曲》，中朝双方代表缓步上前将中国驻朝鲜大使馆敬献的花圈和朝鲜劳动党中央委员会、最高人民会议常任委员会及内阁联名敬献的花圈抬上友谊塔塔基，花圈缎带上题写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”的金色字样。

中国驻朝鲜大使馆临时代办张承刚和朝鲜劳动党中央政治局委员、最高人民会议常任委员会副委员长太亨彻缓步上前整理缎带，全体人员鞠躬默哀，向英勇的中国人民志愿军先烈们致以最崇高的敬意，表达最深切的哀思。

中国驻朝鲜志愿军烈士褒扬代表处、旅朝华侨、在朝中资机构、媒体、留学生和正在朝鲜访问的退役军人事务部祭扫工作代表团、人民日报社代表团等多个中方代表团以及朝鲜党政军有关部门领导干部及平壤市民代表等参加此次活动。

敬献花圈活动后，中朝双方人士进入友谊塔塔室，瞻仰中国人民志愿军同朝鲜军民并肩浴血奋战、开展战后重建等主题壁画，追忆中国人民志愿军英烈们建立的不朽功勋。

《 人民日报 》（ 2019年10月26日 02 版）

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