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胡春华和巴西总统博索纳罗共同出席中国—巴西经贸合作论坛开幕式

2019年10月26日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京10月25日电  （记者朱超）中国—巴西经贸合作论坛25日在北京举行。国务院副总理胡春华与巴西总统博索纳罗共同出席开幕式并致辞。

　　胡春华表示，中巴是好朋友、好伙伴。建交45年来，两国政治互信不断加深，各领域务实合作持续拓展，在国际事务中的协作越来越密切，成为发展中大国团结合作、携手发展的典范。特别是近年来，双方贸易规模快速扩大，进出口结构持续优化，投资合作稳步推进，高科技领域合作亮点凸显，合作展现出更加光明的发展前景。

　　胡春华说，在当前世界经济中不确定、不稳定因素增多的形势下，中方愿同巴方一道，认真落实好习近平主席和博索纳罗总统达成的重要共识，加强“一带一路”倡议同巴西“投资伙伴计划”对接，推动双边贸易提质升级，着眼长远深化投资合作，共同营造良好的营商环境，加强多边领域沟通协调，不断丰富中巴全面战略伙伴关系的内涵。希望两国企业深入沟通交流，增进合作共识，努力达成更多互利共赢的成果，为深化中巴友好合作做出新的更大贡献。

　　博索纳罗表示，巴西高度重视对华关系，愿同中方携手，充分发挥两国互补优势，拓展各领域合作，推动巴中关系迈上新台阶。巴西将不断改善营商环境，便利双方人员往来。

　　中巴企业家代表约200人参加了论坛。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月26日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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