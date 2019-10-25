钟声:发展中美关系离不开相互尊重

当地时间10月24日，美国副总统彭斯在华盛顿就中美关系发表演讲，搞了一场老调重弹的“政治秀”。当前，中美关系正处于关键阶段，国际社会普遍期待中美关系能多一些正能量,彭斯却逆势而动，令人失望地罗织对中国的不实指责，以其惯用的政治偏见和谎言，暴露自身的傲慢和虚伪。

人们对这一幕似曾相识。去年10月，彭斯曾如此这般讲过一回，被美国媒体评价为对公众的“误导”，被国际舆论贴上“粗鲁”的标签。问题是，中美关系如此攸关中美两国利益和世界共同利益，容不得误导，来不得粗鲁。过去一年多的经贸摩擦，给中美双方和世界都带来了痛。这个现实，即便经济强大如美国，也不可能无动于衷。正如波士顿大学教授约瑟夫?菲尤史密斯所评价，“这是一次奇怪的演讲”，“其中很多都是去年的陈词滥调”。

观察人士发现，彭斯在这次演讲中多了一些缓和紧张气氛的句子。比如，他表示美国没有寻求与中国对抗，也没有寻求让世界两大经济体“脱钩”，表示相信“美中两国能够且一定会共同努力，共享和平与繁荣的未来”。但是，他依然东拼西凑荒谬之词，显出一副错乱的样子。说到底，彭斯没有把有色眼镜摘下来，他描述的中国，距离真实太过遥远。

说什么中国限制香港的“权利和自由”，说什么中国在新疆压制宗教自由，彭斯这是跟在暴乱分子、暴恐分子后面学舌。香港事务和新疆事务都是中国内部事务，不容任何外部势力干预。罔顾事实、混淆是非，把在香港发生的肆意纵火、打砸商铺、暴力袭警等严重犯罪称之为人权和民主问题，对中国在新疆采取的反恐、去极端化措施成效视若不见，这是赤裸裸的双重标准和“长臂管辖”。但是，乌云挡不住阳光，谎言盖不住真相。任何破坏中国国家统一、民族团结和社会稳定的图谋，注定都是痴心妄想，在空前团结的中华民族面前注定不可能得逞。

说什么中国在南海搞“军事化”，说什么“一带一路”项目可能最终被用于军事目的，彭斯纯粹是在颠倒黑白。世界有目共睹，在中国与域内国家努力维护南海和平稳定，落实《南海各方行为宣言》，推进“南海行为准则”磋商之时，正是美国军舰飞机在反复出入南海，横冲直撞，惹是生非。美方一些人不愿正视共建“一带一路”取得的丰硕成果，但160多个国家和国际组织与中国签署共建“一带一路”合作文件，大量合作成果造福各国人民的事实表明，共建“一带一路”是各国共享机遇、共谋发展的阳光大道，根本不会对任何国家构成威胁。任何给中方栽污名、泼脏水的图谋，终将被世人唾弃。

说什么过去一年，美方对中方施压，使双边关系“走上更公平、稳定和建设性的道路，以造福于我们两国和世界”，彭斯这种自说自话太过荒唐。所谓“造福”，难道就是升级经贸摩擦，让企业失去市场、让消费者钱包更瘪吗？难道就是看着股市因美方的妄动而坐过山车吗？难道就是任由经贸关系紧张而导致国际机构一再下调世界经济增长预期吗？

发展中美关系，离不开相互尊重，岂可放任荒谬的逆动损害中美关系的大局。毕竟，无论美方一些人怎么想、怎么做，他们都绕不开一个最基本的事实——中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。这是中美建交40年来双边关系发展的经验总结。美方应当从两国和两国人民的根本利益出发，尊重事实，纠正错误，停止发表不负责任的言论，停止损害两国关系和互信合作的做法。正如特朗普总统所说：“美中经贸磋商一有坏消息，股市就不可思议地下跌；一有好消息，股市就不可思议地上涨。”显然，美方要想实现自己的利益，就应当同中国携手，而不是单方面追求自己的利益最大化。

值得强调的是，处理好中美经贸关系有利于中国，有利于美国，也有利于世界的和平与繁荣。中美双方唯有在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，努力创造良好环境，才能实现合作共赢的目标。美方只有选择同中方相向而行，在相互尊重的基础上管控分歧，在互利互惠的基础上拓展合作，共同发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，才能为自己拓展利益空间。美方只有选择向世界释放善意，输出稳定性和可预期性，才能拥享世界市场共同繁荣的大机遇。

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