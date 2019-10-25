外交部：英方目前无法确认遇难者是否为中国国籍

人民网北京10月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

全文如下：

应乌兹别克斯坦共和国总理阿里波夫、泰王国总理巴育邀请，国务院总理李克强将于11月1日至5日出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议并对乌兹别克斯坦进行正式访问，出席在泰国曼谷举行的第22次中国—东盟（10+1）领导人会议、第22次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第14届东亚峰会（EAS），并对泰国进行正式访问。

10月24日，美国副总统彭斯发表讲话，对中国社会制度和人权宗教状况进行蓄意歪曲，对中国内外政策进行无端指责。彭的言论与其去年10月的演讲如出一辙，流露出十足傲慢和虚伪，充满了政治偏见和谎言，中方表示强烈愤慨和坚决反对。

新中国成立70年来，中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的伟大成就。中国迎来了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。8亿多中国人实现脱贫，中国已经拥有世界上最大规模的中等收入群体；中国经济增速在世界主要经济体中保持首屈一指，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%；中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国。历史和事实充分证明，中国选择的发展道路完全正确，得到人民群众衷心拥护支持。中国人民对自己选择的道路充满信心，将坚定不移地沿着中国特色社会主义道路不断前进，不断取得新的更大胜利。任何力量都阻挡不了中国人民和中华民族前进的步伐。

中国人权状况好不好，最重要的判断标准是中国人民是否满意。中国的发展日新月异，中国人民的幸福感和获得感越来越强。中国政府高度重视保护和促进人权。改革开放40多年来，中国人权事业取得了举世公认的卓越成就，中国人民享受着前所未有的权利和自由，这是任何不带“有色眼镜”的人都不能否认的事实。中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林。中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。

中国政府坚决维护国家主权、安全、发展利益。台湾、香港、新疆等事务都纯属中国内政，决不允许任何外部势力干涉。以彭斯为首的一小撮美国政客在这些问题上颠倒黑白，说三道四，造谣污蔑，就是要干涉中国内政，阻挠中国的稳定和发展。但是，乌云挡不住阳光，谎言盖不住真相。中国人民不信邪，也不怕邪。任何破坏中国国家统一、民族团结和社会稳定以及任何给中方栽污名、泼脏水的图谋注定都是痴心妄想，注定都必将被历史唾弃。

中方坚持改革开放，致力于保护知识产权，为各国企业在华投资创造良好环境的政策不会变，保护在华外国企业合法权益的政策不会变。任何外国企业在遵守中国法律法规的基础上享有充分的经营自主权，不存在所谓“受到胁迫”问题。

中国的对外政策光明磊落、堂堂正正。中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平发展道路，致力于推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体。中国绝不以牺牲别国利益为代价发展自己，中国的发展不对任何国家构成威胁，中国永远不称霸、永远不搞扩张。正因如此，中国的朋友遍天下！任何想给中国扣上这样那样的“帽子”、离间中国与世界其他国家关系的图谋都不会得逞，都只会自取其辱。

彭斯之流动辄对别国说三道四、颐指气使，却对美国自身存在的各种严重问题熟视无睹，企图通过诋毁其他国家转移美国公众的视线，掩盖自己的政治弊端。从“棱镜门”大规模监听到频繁发生的严重枪击案，从无处不在的种族歧视到一目了然的贫富差距，从动辄对别国制裁、动武到任性地退出国际协议、条约，劣迹斑斑，道义和信用早已荡然无存。我们奉劝美国一些人好好照照镜子，认清自己的问题，管好自己的事情，不要再满世界大放厥词，早点收起那套损人不利己的把戏。

中方对中美关系的立场是一贯、明确的。中美关系不是零和游戏，两国合则两利、斗则俱伤。相互尊重、求同存异是两国的相处之道。当前，中美关系处在关键阶段。我们敦促美方从两国和两国人民的根本利益出发，尊重事实，纠正错误，停止发表不负责任的言论，停止损害两国关系和互信合作的做法，切实按照两国元首确定的共识，以协调、合作、稳定为基调，在相互尊重的基础上管控分歧，在互利互惠的基础上拓展合作，推动中美关系稳定向前发展。

问：关于在伦敦附近卡车内发现39具尸体一事，你可否确认受害者是中国公民？如能确认，他们来自中国哪里，是福建吗？中国政府是否怀疑他们试图非法入境英国？

答：和你一样，很多人都非常关注这个事件。看到有关报道的时候，我们心情非常沉重。这是一起令人悲伤的悲剧。

我可以把我目前了解到的有关情况向你介绍一下。当地时间23日上午，中国驻英国使馆收看到英国媒体关于“埃塞克斯郡发现39人死亡”的有关报道，当即向英国方面核实遇害人员身份。英国警方表示，如有消息会尽快通知。

当地时间24日上午10点40分，北京时间24日下午5点40分，中国驻英使馆接到英国警方电话通报称，“遇害人员疑似为中国公民”。中国驻英国使馆随即派出工作人员赶赴当地现场了解情况，要求英方尽快确认所有遇害人员身份，并且向中方通报案情。

同时，中国驻比利时使馆也要求比警方等相关部门展开全面调查。

当地时间24日下午，中国驻英使馆领事官员已经抵达了事发地点，并与当地警方取得联系。英警方表示仍然在核实遇难者身份，目前尚无法确认是否为中国国籍。

中国政府高度重视报道出来的这一案件。目前，中方各有关部门正在密切合作，展开各项工作。我们希望英方尽快核实、确认遇难者身份，查明事件真相，依法严惩涉案犯罪人员，并做好善后处理工作。这是我目前能够向你提供的信息。

英国警方仍在抓紧核实当中，目前尚无法确认遇害者是哪国公民。但不管遇害者是哪国公民，这都是一起极大的悲剧，也引起国际社会对于非法移民问题的重视。国际社会应该在这方面进一步加大合作力度，加强信息情报沟通交流，及早从源头上介入，防止此类悲剧重演。

问：您刚才发布了李克强总理即将出访的消息，中方如何看待上合组织发展？对本次总理会议有何期待？中方如何看待当前的东亚合作？期待此次东亚合作领导人系列会议取得哪些成果？

答：上合组织已经成立18年了。18年来，成员国始终遵循“上海精神”，不断加强政治、安全、经济、人文等领域合作，为促进地区安全稳定和发展繁荣发挥了不可替代的重要作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。当前，上合组织整体合作水平日益提升。今年6月比什凯克峰会成功举行，成员国领导人就新形势下继续弘扬“上海精神”、深化各领域互利合作达成重要共识，为本组织下阶段发展指明了方向。

即将举行的塔什干总理会议是今年下半年上合组织框架内最重要的活动。会议期间，李克强总理将同与会各国领导人就推动上合组织发展、拓展各领域合作深入交换意见，推动凝聚更多合作共识，制定更多切实举措，强化“一带一路”建设与区域合作倡议和各国发展战略对接，促进经贸、投资、产能、互联互通、人文等领域合作，引领上合组织务实合作向纵深发展，为各国发展振兴提供更大助力。

关于东亚合作，大家都看到，当前，东亚区域合作蓬勃发展。各方都在积极加强互联互通，推进区域经济一体化，中国—东盟自贸区升级议定书全面生效，区域全面经济伙伴关系协定谈判有望取得积极进展。地区国家维护和平稳定、实现共同发展的愿望更加强烈。正如大家看到的，当前，国际形势中的不稳定不确定因素增多、世界经济下行压力持续加大，这种形势也给东亚合作带来更多新的挑战。

我们期待这次东亚合作领导人系列会议能够就共同关心的问题深入交换意见，凝聚共识，推动东亚合作取得更大发展。一是我们希望各方能够共同坚持多边主义和自由贸易，力争尽快完成区域全面经济伙伴关系协定谈判，实现更高水平的区域经济融合，为构建开放型世界经济作出东亚贡献。二是我们希望这次会议能够深化务实合作，以互联互通、科技创新、人文交流等为重点，推动地区可持续发展。三是通过对话协商妥善处理热点问题，共同维护地区和平稳定。四是继续聚焦东亚，坚持开放包容，坚持东盟中心地位，维护和用好现有区域合作架构，使之成为地区和平稳定和发展繁荣的支柱，并且发挥更大作用。

问：所罗门群岛官员近日表示，中国企业森田集团试图租赁图拉吉岛的行为不合法，必须立即终止，你有何评论？

答：你提到的具体情况我不了解。中国政府的一贯立场是鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律法规的基础上积极开展对外商业合作。

问：关于在英国发生的悲剧，我们理解目前详细信息有限，但希望你提供一些背景。你之前提到，为庆祝中国过去70年取得的巨大成就和进步，本月初中方举行了国庆相关活动。但中国公民却通过这种极端危险的方式离开中国，他们是出于何种动机？外界应该如何理解？

答：你是CNN的吧？我觉得你提这个问题很不合时宜。而且你提这个问题其实对CNN没有得分。

首先，我刚才回答路透社问题时已经说了，我们正在与英国警方保持密切联系，英国警方表示仍然在核实遇难者身份，目前尚无法确认是否为中国公民。

我觉得在目前情况下，我们每个人都为这39个逝去的生命感到悲哀。我们也在想，到底发生了什么？我们希望世界各国能够加强合作，打击非法偷渡或者非法移民问题，对不对？我觉得当务之急是要查清事实真相，要想办法解决此类问题。

你刚才先入为主，设定遇难者就是中国人，而且把这个案件和我们庆祝新中国成立70周年联系在一起，这个出发点是很有问题的，反映出你思想深处或者说你代表的美国一些媒体的问题。你到底希望得到什么样的答案呢？

我告诉你，我刚才也讲了，新中国成立70年来中国人民的幸福感、获得感、安全感、满足感前所未有，全中国14亿人民都为我们取得的伟大成就和巨大进步感到无比骄傲和自豪。环顾世界，有严重非法移民问题的不是中国。相反，我知道有越来越多的外国朋友希望到中国来学习，来旅游，来工作，甚至希望在中国永久定居，我觉得这本身就很能说明问题。

所以我觉得你提这个问题真的是很不合时宜。

问：《环球时报》称，英国及其他欧盟国家必须要为39人离世的悲剧负责，请问这也是中国政府的观点吗？

答：首先，你刚才自己都已经讲了，这是《环球时报》的观点。《环球时报》说这是中国政府的观点了吗？没有。

我刚才已经介绍了，中方正与英国警方保持密切联系，英国警方表示仍在核实遇难者身份。

你也知道，近年来我们看到，在包括欧洲在内的不少地方都发生了严重的非法移民悲剧，包括客死他乡等这样一些问题。这些问题应该引起大家的广泛关注。各国应该加强沟通协调，努力设法从源头上减少、或者制止这类悲剧重演。

问：今天是南部非洲发展共同体确定的“反制裁日”，非洲国家呼吁西方解除对津巴布韦制裁。请问中方对此有何评论？

答：今年8月，南部非洲发展共同体第39届峰会敦促有关方面尽快解除对津巴布韦的制裁，并将今年10月25日定为“反制裁日”。我们对此表示支持。

中方认为，一些国家和组织长期对津巴布韦实施单边制裁，没有国际法依据，缺乏合法性和正当性，而且制裁施压无助于解决任何问题，反而使津巴布韦经济陷入泥潭、人民生活困苦。事实上，津巴布韦和很多非洲国家在联合国等多个场合强烈地表达了取消对津制裁的诉求。我们认为非洲国家的要求是合理的、正当的，我们呼吁有关国家和组织尽快解除对津制裁。中方愿同非洲国家和国际社会一道，共同帮助津方维护独立和主权、实现稳定和发展。

问：NBA中国危机仍在继续，但中国球迷似乎仍忠于NBA，中国政府希望事态如何演变？

答：对于体育运动和商业活动，中国人民享有充分的自由。

问：阿富汗代表会议下周在北京的具体日期是否已确定？

答：目前我没有这方面的信息。

问：因涉嫌违反选举法，日本经济产业大臣菅原一秀今天辞职。他是日本RCEP谈判代表，中方是否认为他的辞职将给RCEP带来负面影响？

答：这个问题我不好回答，你应该问日本政府。

首先，日本内阁大臣辞职是日本内部事务，我不作评论。

关于RCEP，大家都知道，其实各方特别是RCEP成员都希望能尽快结束RCEP谈判，为推动区域经济一体化作出贡献。特别是在当前世界经济不确定不稳定因素增多的情况下，这应该说是积极利好的、有利于提振信心、促进世界经济增长的好事。如果日方愿意克服自己内部的问题，继续推动尽早达成RCEP协议，我想应该会受到各方的欢迎。

(责编：刘叶婷、杨牧)