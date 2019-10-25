俄罗斯媒体看“美丽海南”采访活动在海南三亚启动

俄罗斯媒体看美丽海南活动在三亚启动

人民网三亚10月25日电（毛雷、吉羽、枉源、孟凡盛）10月25日，由中共海南省委宣传部、中华人民共和国文化和旅游部驻莫斯科办事处主办，人民网俄罗斯代表处、人民网海南频道承办的俄罗斯媒体看“美丽海南”采访活动在海南三亚正式拉开帷幕。

人民日报社海南分社社长陈伟光致辞

人民日报社海南分社社长陈伟光，中共海南省委宣传部二级巡视员符史霞，三亚市市委常委、常务副市长陈铁军，海南省外事办公室新闻与公共外交处处长黄昕，人民网总裁办公会成员、办公室主任刘红，中共海南省委宣传部外宣处四级调研员黄晓青，人民网股份有限公司海南分公司总经理王庆芳等出席开幕式。

人民日报社海南分社社长陈伟光在致辞中表示，海南是一个美丽的地方，更是一个有希望的地方，自2018年海南开始建设中国特色自由贸易港以来，已经初具规模。“海南腾飞的时刻即将开始。此次俄罗斯媒体的到来，是对海南自贸港建设的一股东风、一种支持和一种力量，希望大家在海南的生活是美好的，相信大家在海南的收获是丰硕的。”

中国文化和旅游部驻莫斯科办事处主任王晓霞为活动发来祝贺视频，王晓霞表示，今年是中俄建交70周年，同时也是海南自由贸易区（港）建设1周年，因此，俄罗斯媒体看“美丽海南”采访活动也有着特殊的意义。希望参与此次媒体行的各位记者能够以外媒的独特视角发掘海南人文历史的独特魅力，加深俄民众对海南文化和旅游的认知度。

中共海南省委宣传部二级巡视员符史霞致辞

中共海南省委宣传部二级巡视员符史霞在致辞中表示，当前海南全省上下正在大力推进自由贸易区（港）建设，加大旅游业对外开放，培育旅游消费新业态、新热点，提升高端旅游消费水平，建设国际旅游消费中心等工作。海南建设自由贸易试验区和探索建设中国特色自由贸易港是一项全新的事业，需要海内外媒体朋友的持续关注和支持。此次“俄罗斯媒体看美丽海南”活动非常及时，很有意义，不仅有助于俄罗斯游客和民众了解海南，也将让世界各地的游客和民众知晓海南，关注海南。

三亚市市委常委、常务副市长陈铁军致辞

三亚市委常委、常务副市长陈铁军在致辞中表示，三亚位于北纬18度旅游黄金线上，是中国南方省份海南省的重要城市，更是中国唯一同时具备热带雨林和热带海洋风光的城市。三亚也是文化交融的城市，是海上丝绸之路的重要节点，中原文化和海洋文化、移民文化、佛教文化始终在此交融升华。俄罗斯是三亚第一大入境客源市场，截止今年9月，三亚接待俄罗斯入境过夜游客18.1万，同比增长23%，共有18条三亚至俄罗斯航线，其中今年新开通了7条，分别为三亚至茹可夫斯基、喀山、乌法、赤塔、克麦罗沃、圣彼得堡、萨马拉，截止年底计划再增加6条航线。“三亚的美丽、三亚的热情、三亚的前景，难以用语言尽述。欢迎大家到三亚旅游度假、投资发展，与我们共同体验三亚多元旅游文化的魅力。”

俄罗斯《真理报》记者亚历山大·奥菲采罗夫致辞

俄罗斯《真理报》记者亚历山大·奥菲采罗夫对记者表示，当前中国各项经济发展数据不断让世界为之震惊，借此机会可以到中国亲眼见证其经济建设成就，感到很激动。

俄罗斯《真理报》记者亚历山大·奥菲采罗夫向三亚赠送礼物

未来一周，由来自塔斯社、俄罗斯《劳动报》、今日俄罗斯国际通讯社、俄罗斯《自由媒体》新闻网、俄罗斯《真理报》、俄罗斯金砖电视台、俄罗斯报-透视俄罗斯 、俄航空公司随机杂志等8家主流媒体的9名记者，将走进海口、三亚、琼海、儋州、昌江等地，以看“美丽海南”为主题，通过文字、图片、视频等形式，充分展示新中国成立及改革开放以来海南文化和旅游方面所取得的巨大成就。

本次活动还得到了海南省外事办公室、中共海口市委宣传部、中共三亚市委宣传部、中共儋州市委宣传部、中共琼海市委宣传部、中共昌江县委宣传部及三亚市旅游和文化广电体育局等部门的协助与支持。

(责编：刘叶婷、杨牧)