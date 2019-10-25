外交部发言人华春莹就美国副总统彭斯涉华言论发表谈话

人民网北京10月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹25日在例行记者会上就美国副总统彭斯涉华言论发表谈话。

华春莹说，10月24日，美国副总统彭斯发表讲话，对中国社会制度和人权宗教状况进行蓄意歪曲，对中国内外政策进行无端指责。彭斯的言论与其去年10月的演讲如出一辙，流露出十足傲慢和虚伪，充满了政治偏见和谎言，中方表示强烈愤慨和坚决反对。

华春莹指出，新中国成立70年来，中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的伟大成就。中国迎来了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。8亿多中国人实现脱贫，中国已经拥有世界上最大规模的中等收入群体；中国经济增速在世界主要经济体中保持首屈一指，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%；中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国。历史和事实充分证明，中国选择的发展道路完全正确，得到人民群众的衷心拥护支持。中国人民对自己选择的道路充满信心，将坚定不移地沿着中国特色社会主义道路不断前进，不断取得新的更大胜利。任何力量都阻挡不了中国人民和中华民族前进的步伐。

华春莹表示，中国人权状况好不好，最重要的判断标准是中国人民是否满意。中国的发展日新月异，中国人民的幸福感和获得感越来越强。中国政府高度重视保护和促进人权。改革开放40多年来，中国人权事业取得了举世公认的卓越成就，中国人民享受着前所未有的权利和自由，这是任何不带“有色眼镜”的人都不能否认的事实。中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林。中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。

华春莹说，中国政府坚决维护国家主权、安全、发展利益。台湾、香港、新疆等事务都纯属中国内政，决不允许任何外部势力干涉。以彭斯为首的一小撮美国政客在这些问题上颠倒黑白，说三道四，造谣污蔑，就是要干涉中国内政，阻挠中国的稳定和发展。但是，乌云挡不住阳光，谎言盖不住真相。中国人民不信邪，也不怕邪。任何破坏中国国家统一、民族团结和社会稳定以及任何给中方栽污名、泼脏水的图谋注定都是痴心妄想，注定都必将被历史唾弃。

华春莹说，中方坚持改革开放，致力于保护知识产权，为各国企业在华投资创造良好环境的政策不会变，保护在华外国企业合法权益的政策不会变。任何外国企业在遵守中国法律法规的基础上享有充分的经营自主权，不存在所谓“受到胁迫”问题。

华春莹表示，中国的对外政策光明磊落、堂堂正正。中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平发展道路，致力于推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体。中国绝不以牺牲别国利益为代价发展自己，中国的发展不对任何国家构成威胁，中国永远不称霸、永远不搞扩张。正因如此，中国的朋友遍天下。任何想给中国扣上这样那样的“帽子”、离间中国与世界其他国家关系的图谋都不会得逞，都只会自取其辱。

华春莹说，彭斯之流动辄对别国说三道四、颐指气使，却对美国自身存在的各种严重问题熟视无睹，企图通过诋毁其他国家转移美国公众的视线，掩盖自己的政治弊端。从“棱镜门”大规模监听到频繁发生的严重枪击案，从无处不在的种族歧视到一目了然的贫富差距，从动辄对别国制裁、动武到任性地退出国际协议、条约，劣迹斑斑，道义和信用早已荡然无存。

“我们奉劝美国一些人好好照照镜子，认清自己的问题，管好自己的事情，不要再满世界大放厥词，早点收起那套损人不利己的把戏。”华春莹说。

华春莹强调，中方对中美关系的立场是一贯、明确的。中美关系不是零和游戏，两国合则两利、斗则俱伤。相互尊重、求同存异是两国的相处之道。当前，中美关系处在关键阶段。“我们敦促美方从两国和两国人民的根本利益出发，尊重事实，纠正错误，停止发表不负责任的言论，停止损害两国关系和互信合作的做法，切实按照两国元首确定的共识，以协调、合作、稳定为基调，在相互尊重的基础上管控分歧，在互利互惠的基础上拓展合作，推动中美关系稳定向前发展。”

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