古巴期待中国企业在古巴数字化转型中发挥更大作用

2020年国际信息学博览会的启动仪式在古巴大使馆举行。（拍摄：亚瑟夫）

人民网10月25日北京电（吴思萱 亚瑟夫） 10月24日，值古巴通讯部第一副部长威尔弗雷多·冈萨雷斯·维达尔访华之际，古巴驻华大使馆举办了关于2020年国际信息学博览会的启动仪式。古巴驻华大使米格尔·安赫尔·拉米雷斯，及30多家中国企业代表共同出席该仪式。

2020年3月16至20日，哈瓦那将举办第十八届国际信息学博览会。大会主题是“数字化转型”，旨在满足社会需求、响应数字能力在流程和产品中的应用。作为拉美和加勒比地区最重要的博览会之一，包括中国信息学专家在内的众多业界颇具声誉的科学家和研究人员也将参会。此外，博览会赞助商中也包括华为、普天和海尔等中国企业。

古巴驻华大使米格尔·安赫尔·拉米雷斯指出，“很荣幸能邀请到中国企业参与和支持此次盛会。希望中国企业在博览会上向古巴市场、乃至整个拉美和加勒比地区推广中国的产品和服务。”他强调，“习近平主席曾说，中国和古巴是好朋友、好同志、好兄弟。我们也应按照这样的精神发展两国关系。”

古巴驻华大使米格尔·安赫尔·拉米雷斯在仪式上讲话。（拍摄：亚瑟夫）

威尔弗雷多·冈萨雷斯·维达尔在此次访华期间也参加了第六届世界互联网大会，并盛赞了本届世界互联网大会的积极影响。“通过世界互联网大会，中国努力推动建立各国合作的空间，让与会国家和人员深入了解合理使用信息技术的必要性。” 维达尔副部长表示。

在中国提出的“一带一路”框架下，古巴积极参与网络空间领域相关的国际合作。在接受人民网采访时，威尔弗雷多·冈萨雷斯·维达尔表示，“古巴对中国‘智慧城市’这一概念兴趣颇浓，因为‘智慧城市’加深了市民个体和社会整体间的联系，也推动了农业、工业、战略、通信等领域的发展和现代化进程”。

威尔弗雷多·冈萨雷斯·维达尔接受人民网采访。（拍摄：亚瑟夫）

威尔弗雷多·冈萨雷斯·维达尔也担任本届博览会组委会的执行主席，他对明年举行的博览会充满期待。他谈到，“这将为古巴推动信息化进程、尤其是保障网络安全提供了良好的机会。”

威尔弗雷多·冈萨雷斯·维达尔指出，当前古巴正大力发展基础设施、内容生成、数字化服务和网络安全这四大支柱产业。

仪式现场。（拍摄：亚瑟夫）

此外，威尔弗雷多·冈萨雷斯·维达尔对技术推动经济发展的重要作用表示肯定和期待。“技术的发展永无止境，技术对经济发展和人民生活的贡献已得到广泛证明。就古巴而言，技术在促进旅游业发展上的积极影响便是很好的例子。可以说，更广泛的技术应用给古巴带来更多的外国游客。因此，技术是我们国家经济发展的一大动力。”他说。

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