不仅是成交，进博会来宾将在上海“收获”绝美风景

新华社上海10月25日电（记者陈爱平）第二届中国国际进口博览会吸引来自150多个国家和地区的3000多家企业参展。上海各旅游景区、景点通过推出门票优惠、提升服务能力、加强安全保障等，让中外来宾在沪不仅达成新成交、新合作，也“收获”绝美风景。

上海24日举办以“服务进博 繁荣市场”为主题的2019上海A级旅游景区迎进博活动。朱家角古镇、东方绿舟、广富林文化遗址、辰山植物园、锦江乐园等11家进博会举办地点国家会展中心（上海）周边的景区将在11月5日至20日推出门票优惠活动。

此外，上海海昌海洋公园、上海欢乐谷等也将自11月1日至15日面向参加进博会的中外嘉宾推出门票优惠活动。

上海市旅游资源开发质量评定委员会列出涵盖上海61家A级旅游景区的推荐名单，包括东方明珠广播电视塔、上海科技馆、上海博物馆、朱家角古镇、上海宋庆龄故居纪念馆、上海欢乐谷等，供中外来宾在参会参展之余选择，领略上海红色文化、海派文化、江南文化魅力。

上海市文化和旅游局副局长张旗说，上海正进一步提升黄浦江游览品质，丰富游船产品，优化沿岸景观；丰富创新“建筑可阅读”产品，提高便捷性和观赏性；提升上海迪士尼度假区、佘山度假区、广富林遗址等重要景区功能，为中外来宾提供美好的旅游体验。上海景区景点正提升旅游服务技能、接待技巧和应急处置能力。

上海市旅游行业协会景点分会会长黄晋说，沪上景区景点将坚持诚信经营、明码实价、完善监督机制保障消费者权益，并提升优质服务水平，展现上海服务品牌，充分发挥进博会对上海的溢出效应。

上海浦江游览集团有限公司相关负责人介绍，作为中外游客来沪旅游观光的经典项目，黄浦江游船已制定综合保障方案，保障航行安全、食品安全、网络安全等，让游客安心观赏黄浦江两岸外滩建筑群和浦东现代建筑群相辉映的美景。

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