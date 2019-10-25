“国宝音乐会”走进日本东京国立博物馆

新华社东京10月25日电（记者梁赛玉）中央广播电视总台《国家宝藏》节目24日在日本东京国立博物馆举办“国宝音乐会”。中日两国艺术家联袂演出，流传千年的清音雅乐再度响起。

中国驻日本大使馆公使郭燕出席音乐会，并宣读中国驻日本大使孔铉佑的致辞。孔铉佑在致辞中表示，期待像“国宝音乐会”这样的活动，不断播撒友谊的种子，让中日两国人民的友谊世世代代延续下去。

音乐会上，中国五弦琵琶代表人物方锦龙演奏了《十面埋伏》《反弹琵琶伎乐天》等曲目。他所使用的琵琶是按照日本奈良正仓院收藏的唐代螺钿紫檀五弦琵琶仿制并改良而成。音乐会演出之时，唐代螺钿紫檀五弦琵琶正在东京国立博物馆展出。

中央民族乐团箜篌演奏家吴琳演奏了《霓裳羽衣曲》《阳关三叠》等曲目，她所使用的复原古代竖箜篌，来自我国持续二十多年的古箜篌复原研究成果。古琴演奏家、国家级非遗传承人李祥霆使用九霄环佩古琴弹奏了《梅花三弄》和《流水》。

中国舞蹈家黄豆豆则演绎了唐朝传入日本并流传下来的舞乐《兰陵王》选段。“从《兰陵王》这支流传在日本的唐朝中国舞中，我找到了传统中国舞内在的根。”黄豆豆在接受新华社记者采访时说。

尺八（一种竹制乐器）演奏家福田辉久、三味线（由中国三弦演化而来的乐器）演奏家杵屋子邦等艺术家演奏了《鹿之远音》《风之诗》等乐曲。两国艺术家的演出博得现场阵阵掌声。

本次“国宝音乐会”由中央广播电视总台联合中央民族乐团、日本读卖新闻社共同举办。

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