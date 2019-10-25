新华社布宜诺斯艾利斯10月25日电 （国际观察）总统选举在即 谁将引领阿根廷经济走出泥潭

新华社记者 倪瑞捷

阿根廷27日将举行总统选举，中右翼执政党总统候选人、现任总统毛里西奥·马克里与中左翼反对派总统候选人阿尔韦托·费尔南德斯正进行竞选最后冲刺。

分析人士指出，两位候选人对决的背后是阿根廷左右翼政治势力的激烈博弈。但无论最终谁能胜出，如何引领阿根廷走出经济衰退的困境都是其上任后的首要任务。

主张大不同

阿根廷经济近年来表现不尽如人意。国际货币基金组织（IMF）近日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2019年阿根廷经济增长预期由负1.8%大幅下调至负3.1%，并预计该国今年通胀率将高达57.3%。在这样的背景下，总统候选人的经济政策主张成了选民关注的重点。

马克里是典型的“市场派”，主张实施渐进式市场化改革，实行自由市场经济，减少政府干预，提升经济竞争力。2015年就任总统后，他逐步取消进口和外汇管控措施，削减价格补贴和福利计划，减少或取消农产品出口税，着力通过谈判使阿根廷走出债务违约，并为阿根廷争取国际融资。

为稳定阿根廷汇市，马克里向IMF寻求巨额救助贷款，同时对内实行紧缩财政和货币政策，承诺削减财政赤字、限制货币发行量以稳定比索汇率。

费尔南德斯则基本继承了其竞选搭档、阿根廷前总统克里斯蒂娜的经济政策主张，认为开放而不加管制的市场将加剧阿根廷经济风险。他主张实行外汇管制，加强国家对经济的干预力度，采取保护主义措施，建立一套限制投机资本的法规。

费尔南德斯还提出增加就业、扩大社会福利等政策主张，希望通过扩大内需、采取更为宽松的财政货币政策来帮助阿根廷走出经济衰退。他表示，若当选总统，将和IMF就救助贷款条件重新谈判。

结果难预料

根据阿根廷的选举制度，总统选举第一轮投票中如有候选人得票率超过45%，或得票率至少40%且领先第二名候选人至少10个百分点，则该候选人直接当选总统，否则需要进行第二轮投票。

在总统选举正式投票前还会举行初选，只有在初选中得票率超过1.5%的总统候选人才能进入正式投票。在8月举行的初选中，费尔南德斯得票率超过47%，领先马克里约15个百分点。

由于初选中有超过87%的登记选民参与投票，阿根廷多家机构据此预测，费尔南德斯有望通过首轮投票就赢得总统选举。

分析人士指出，因为政策主张的差异，马克里得到了大多数工商界人士的支持，而费尔南德斯的票仓则主要集中在工人和底层生活困难的民众。马克里执政期间，阿根廷经济的糟糕表现让他“失分”不少。

虽然此间舆论普遍认为费尔南德斯首轮投票胜出概率不小，但也不排除出现第二轮投票的可能性。初选过后，遭遇挫败的马克里采取了一系统措施争取选票。

在2015年总统选举初选中，马克里也曾大幅落后，但在首轮投票中，他却大幅缩小了差距，并最终通过第二轮投票赢得选举。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)