新华社上海10月25日电 题：可靠、安全、尽心——进博会能源保障的三个关键词

新华社记者王默玲

第二届中国国际进口博览会开幕在即。记者从电力、燃气、石化等相关单位获悉，围绕进博会期间的能源保障供应、系统安全运行、窗口服务水平等方面，上海市各能源保障单位正从“可靠”“安全”“尽心”这三个关键词出发，确保第二届进博会的顺利举办。

——可靠：99.9999%超高供电可靠性

西虹桥商务区是作为进博会永久会址的国家会展中心（上海）所在地，就在会展中心附近的一座变电站内，深蓝色的主控大屏上不同颜色的数据正实时闪动刷新。

据国网上海电力的工作人员介绍，进博会保电核心区内主要电站、线路、保电对象、保电资源等关键信息和数据均能以可视化、场景化的方式呈现。而支撑这样一套指挥系统高效运转的，正是泛在分布于西虹桥商务区的一张电力物联网。也正是这张“网”，将保障进博会期间进一步实现“六个9”（即99.9999%以上）的超高供电可靠性。

超高可靠性意味着什么？“不仅是‘零停电’，更要实现用电的‘零闪动’。”电力工作人员解释，届时场馆内的灯光“连闪都不会闪一下”。

——安全：2387人不留死角地巡检燃气设施

“共安排人员2387人、出车1205次、管道871公里、阀门1876座、调压器750座、查出隐患164个，目前已将所查出隐患全部排除。”上海燃气集团提供的这一组数据，是其确保燃气供应保障体系总体安全而开展的重点场所燃气设施全面排查和隐患整改工作。

“不留死角”“多频次”是这一次安检及巡检的重点。在对会展中心区域及上海市五星级酒店周边区域的巡查中，上海燃气的工作人员发现，有两家宾馆的表房支管存在腐蚀现象，为确保供气安全，已完成两家宾馆表房的整体改造。

为了有效应对进博会期间可能出现的燃气突发事件，燃气集团也修订完善了各类燃气专项应急预案，并开展应急演练。上海燃气集团副总经理陈自怡表示，今年进一步加强了应急队伍对安全知识、操作规程的培训，提升应急队伍的处置能力。

——尽心：600座加油站的服务保障已到位

中国石化上海石油广虹加油站往北不到2公里，便是国家会展中心。走进加油站，场地整洁、车流有序，营业室正上方的LED显示屏滚动着“为中国国际进口博览会加油！”字样，泵岛边的指引牌上用地图和中英文标注着该加油站到进博会场馆的路线……服务进博会，已经成为上海近600座中石化加油站的鲜明主题。

作为能源行业的窗口单位，加油站的服务水平也能影响到来沪人员对于这座城市的感性认知。位于崇启大桥长兴岛服务区的长兴1号、长兴2号加油站，是出入上海的门户，工作人员专门开辟了一条进博会专用应急加油通道，还提供手机充电、开水、小药箱等便民服务。

为迎接南来北往的客人，中石化各加油站员工互相交流服务经验，学习进博会常用知识、服务礼仪及沟通技巧。他们还做足功课，熟悉进博会场馆周边情况，对附近道路及上海主要景点，做到从容应答问路、问景点等需求。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)