新华社华盛顿10月24日电 财经观察：升级回购治标难治本 美联储面临“钱荒”年终考

新华社记者杨承霖

自美国金融市场9月出现“钱荒”以来，美联储一直以回购操作增加货币供给并稳定市场信心。在两度延长回购计划后，24日美联储又一次“升级”回购操作，大幅提升了隔夜和定期回购操作规模。但分析人士认为，加大回购规模与延长回购期限都是“治标难治本”的临时性措施，若美联储不采取有效措施，“钱荒”或将在年底卷土重来。

负责执行公开市场操作的纽约联邦储备银行日前宣布，自24日起将隔夜回购操作的最低规模从750亿美元提高到1200亿美元。与此同时，将10月24日和29日两次14天期回购操作的最低规模从350亿美元提高到450亿美元。

9月中旬美国短期融资市场出现“钱荒”导致隔夜回购利率大幅飙升，美联储频繁开展回购操作来增加货币供应量。尽管这种临时性措施暂时大体稳定了回购利率和市场情绪，但回购利率仍不时出现上跳趋势，说明美国金融市场对货币的需求尚未得到满足。

此外，短期回购难以消解市场对美元短缺的担忧。一旦回购协议到期，美国银行系统仍将面临流动性紧张的问题。数据显示，下周又将有两次14天期回购操作到期，总金额超过500亿美元。

随着此前的回购操作不断到期，美联储只得一次次“复制”回购计划来保持市场货币供应基本稳定，由此导致回购计划和规模都有所扩大。近一个月来，美联储已经两次宣布延长回购计划，目前已将回购计划的结束日期推迟到明年1月。

在不少分析人士看来，美国市场上的“钱荒”以及频频加码的“回购”操作，是美联储此前“缩表”过度的结果。美联储日前宣布自本月起以每月600亿美元的速度扩张资产负债表，也侧面证实了不少人士的看法。

美银美林外汇策略师阿萨纳西奥斯·瓦姆瓦基迪斯认为，美联储此次决定扩表意在修补此前“缩表”过度造成的货币缺口。荷兰合作银行分析师团队指出，9月份的市场动荡表明美联储无法在不干预的情况下维持回购市场稳定，若美联储拿不出更好的政策工具，回购利率再次飙升只是时间问题。

更多金融界人士担忧，这个“时间问题”很可能在今年四季度结束时见分晓。从以往情况来看，美国银行业届时会为了满足监管规定而留足准备金，加上临近季度纳税期限，多重因素叠加下美国金融市场可能出现新一轮货币供应不足。

摩根大通固定收益分析师乔舒亚·扬格认为，年底货币供应紧张可能加剧。美银美林美国短期利率策略主管马克·卡巴纳也认为，今年底市场可能还会出现一系列波动。

比安科研究公司主席吉姆·比安科说，市场只是被回购操作“麻醉了”，尽管目前暂时稳定，但摆在美联储面前的问题是，能否找到一种不依赖回购的办法维持市场长期平稳。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)