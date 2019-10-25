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约旦工商会会长：进博会帮我们拓宽了出口的大门

2019年10月25日13:53  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京10月25日电（记者曾书柔）第二届中国国际进口博览会将于11月5日在上海国家会展中心正式开幕。据进博会官方网站消息，共有64个国家和3个国际组织参展，展示贸易投资领域的发展状况和成就。作为第二届进博会15个主宾国之一，约旦将参加国家综合展、企业商业展两部分活动，向中国展示约旦优质产品和投资吸引力。

据约旦ammon新闻网22日消息，在当天举行的记者会上，约旦和安曼工商会会长法特黑·贾比尔表示，期待进博会拓宽约旦出口大门，给约旦的优质产品带来商机。

贾比尔透露，目前，已有部分约旦商品进入中国市场，如化工产品、死海周边商品等。约旦工商会将于下周日在安曼举行“2019中国约旦商业论坛”，届时将有大批中国企业参加，并组织有意向的中约企业进行双边会谈。

约旦投资管理局主席哈立德·瓦兹尼透露，为更好地跟进和服务中国投资者，帮助他们解决在约旦投资遇到的问题，约旦投资管理局将新建一个部门，专门对接涉华工作，并在上海设立代表处，进行投资推介。

瓦兹尼表示，约旦享有优越的地理位置，并与多国签订了自由贸易协议，非常适合中国投资者进驻，并将其作为进军地区其他国家的良好跳板。

中国驻约旦大使潘伟芳说，作为约旦最大的经济伙伴，中国在约旦的投资正在稳步增加。潘伟芳强调，中国将在未来五年内进口10万亿美元的商品和服务，进博会是约旦扩大对华出口量的重要契机。

安曼工商会副主席穆萨·萨克特表示，安曼工商会已在义乌常设展中租用了一块面积为30平方米的展台，以便在中国市场上推介约旦产品。进博会是一个更大的展示平台，有利于扩大约旦对华出口。

(责编：贾文婷、杨牧)
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