美国加州发生多处山火致数万居民撤离

新华社洛杉矶10月24日电（记者黄恒）美国加利福尼亚州24日发生近十起山火灾害，导致超过4万名居民紧急撤离，部分房屋被烧毁，目前没有人员伤亡的报告。

据当地消防部门公布的数据，当天最大的一处山火发生在加州北部盛产葡萄酒的索诺马县。截至当地时间24日20时，这场山火过火面积已达64.8平方公里，只有5%得到控制。该处山火导致附近约2000名居民撤离。

当天对居民威胁最严重的一处山火发生在加州南部洛杉矶县圣克拉丽塔市边缘。当地时间13时45分报告起火，20分钟内过火面积就达到0.8平方公里。截至当天20时，过火面积估计已达到15.9平方公里，受控度为零，约4万名居民因此撤离。

当地消防部门说，目前没有发现人员伤亡，但至少有数十栋建筑被烧毁。

目前，加州和各县市消防部门已投入上千消防员和数十架飞机以应对这两起山火，但由于天气干燥、风力强劲，灭火工作进展有限。除此之外，加州林业和消防局报告，州内还有多起规模较小的山火在燃烧。

由于气象条件不佳极易引发火灾，自23日以来，加州多地已发出山火红色预警，为防止电力设备老化引燃树木，加州主要供电部门还从23日中午起分区实施大规模预防停电，数十万居民生活因此受到影响。

加州各地近年来发生多起大型山火，造成严重人员和财产损失。去年11月发生在加州的坎普山火造成至少86人死亡，1.4万所建筑物被毁。

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