新华国际时评：科技“脱钩” 贻害世界

新华社北京10月25日电 题：科技“脱钩” 贻害世界

新华社记者黄堃 郑汉根

美国智库战略与国际问题研究中心日前发布报告，称美国以“国家安全”为由对中美科研合作设限是冷战思维的延续，美政府应确保在科研开放与国家安全之间取得平衡。

这并非美国机构第一次呼吁政府不要对中美科研合作设限。就在不久前，美国60家科学组织联名发表公开信，呼吁美国政府停止打压外国科研人员和阻碍国际科学合作；约150名美国科研领军人物联合发表声明，反对美国政府排挤、打压中国和华裔科学家。

一段时间以来，美国一些人不断鼓吹甚至采取动作谋求在科技领域与中国“脱钩”。这种危险之举与全球科技合作发展的历史大势逆流而动，引发国际社会深深的忧虑。最近，美方以不发签证之伎俩阻挠中国代表参加国际宇航大会，各国代表对此十分不满。

长期以来，美国是全球科技开放和合作的巨大受益者。工业革命兴起后，火车、轮船等科技发明将全球各国日益紧密地联系在一起，美国依靠与当时世界科技中心欧洲的“挂钩”而非“脱钩”，让自身科技实力不断提升。如今，美国一些人看到别国科技发展迅速，就意欲拉下“科技铁幕”，妄图以政治手段阻挠科技合作，阻止他国发展进步。殊不知，如此图谋不仅损害自身利益，也贻害全世界。

“技术脱钩”的企图，正在让美国自身受损。对于美国高科技企业而言，失去中国这个人口最多的市场、与全球最活跃的应用市场脱离，必将大大削弱其全球竞争力。频频对华裔学者进行无端审查乃至采取开除手段，正在恶化美国一直引以为豪的学术自由环境，恐慌气氛让越来越多的外国科研人才开始对美国望而却步。美《华尔街日报》网站批评美国政府“以有损美国自己利益的方式在行事”。

没有哪个国家能完全拥有全球新一轮科技和产业升级所需的全部资源、技术和能力，“技术脱钩”只会掣肘美国科技发展步伐。美《大西洋月刊》刊文称，即将到来的5G电信网络的建设，需要包括中国在内的多个国家在供应链上做出贡献，限制与中国在这一领域的合作只会削弱美国的竞争力。微软总裁史密斯指出：“如果不能把你的技术推广至全球，你就无法成为全球技术领军者。”

此外，美国自身可能因科技“脱钩”而面临更大的安全危险。美国麦克罗波洛智库研究员马特·希恩认为，人工智能领域存在复杂的风险因素，真正的安全有赖于共同防范可能的风险，对美国来说，“极端脱钩会造成危险”。

“技术脱钩”的企图，让全球科技发展遭受巨大威胁。全球市场的分割、技术标准的分裂，势必将大大阻碍世界科技创新和应用，破坏成熟的全球供应链。美《外交政策》网站指出，谋求技术“脱钩”的做法“严重扰乱了全球化秩序”。实际上，人为切割市场远非一些人所想的那么容易。美国政府在发布针对华为的交易禁令后，又不得不发布允许一些交易活动的“临时通用许可”。对此，美国政府承认“有必要给予更多时间以避免混乱”。

“技术脱钩”的企图，让世界各国忧心忡忡、无所适从。在经济科技深度一体化的当今世界，“脱钩”将制造巨大成本和不便，让各国企业深受其累，也让许多国家面临“选边站”的难题。西班牙《国家报》明确指出，欧洲不愿在中美之间选边站；《悉尼先驱晨报》评论说，澳大利亚需要表达对科技领域日益加剧的不稳定性的担忧。

全球科技合作是人心所向，大势所趋。美《科学》杂志网站刊文说，当美国一些人将中国科技发展视为威胁之际，欧洲正在拥抱与中国的科技合作。

时间将证明，通过“脱钩”阻挠中国技术进步的企图，只能是一厢情愿。中国科技发展的步伐不可阻挡。《华尔街日报》就此指出，美方遏制中国的想法“很幼稚”，“很可能适得其反”。

在科技发展大潮面前何去何从，答案并不难找。放弃“脱钩”的冲动，继续推进开放合作，才是世界科技持续进步的光明之路。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)