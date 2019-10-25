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通讯：“请帮助我们返回家园”——记逃离战火的叙北部流离失所者

2019年10月25日13:34  来源：新华网
 

　　新华社叙利亚哈塞克10月24日电 通讯：“请帮助我们返回家园”——记逃离战火的叙北部流离失所者

　　新华社记者汪健

　　“我们呼吁有关方面帮助我们返回家园，我们很累了，孩子们也是。”50岁的阿卜杜勒—阿齐兹·阿莱维对记者说。过去十几天里，他和家人四处辗转，最终在家乡东南约80公里外的一所学校里暂时安顿下来。

　　阿莱维的家乡在叙东北部哈塞克省边境城镇拉斯艾因市的城郊，那里是土耳其自本月9日在叙北部发动“和平之泉”军事行动以后重点进攻的区域之一。土耳其支持的叙反对派武装“叙利亚国民军”攻入后，包括阿莱维一家在内的数十户出逃家庭，把哈塞克省首府哈塞克市一所已经停运的学校当作了“新家”。

　　阿莱维告诉记者，他们在拉斯艾因城郊的镇子受到了空袭和炮击，“武装人员冲进了镇子，我们只好从一个地方逃到另一个地方。我们甚至没办法带上衣服，也没开车”。

　　这所名为纳伊姆陆吉的学校已经收容了82个家庭共约600人，当地一些慈善机构为他们提供食物。

　　学校被前来落脚的人们改造成了临时收容所。教室的一侧堆满了被褥和瓶装水，尚不足岁的婴儿在地面的毯子上酣睡。空荡荡的操场上有些年幼的孩子在玩耍。操场边的三两个秋千是这里最受欢迎的“玩具”。每当慈善机构运来食物，捧着碗的男女老少便会把食品分发点围个“水泄不通”，米饭配鹰嘴豆酱不算美味，但足够果腹。

　　对这里的人而言，即使短暂的停留也远好过充斥着恐惧的逃离之路。“我们好端端坐在家里，突然就听到了战机轰鸣，然后就是巨大的轰炸声，我们害怕地逃了出来，和孩子们一起上了路。有些人被杀了，还有些人受伤了。”40岁的鲁韦达·纳扎勒至今还心有余悸。

　　联合国驻叙利亚人道主义协调员里达11日发表媒体声明说，自土耳其9日在叙东北部展开军事行动以来，已有约10万平民逃离家园。另据叙库尔德武装政治代表机构的说法，截至15日，军事行动已造成当地超过27.5万名平民流离失所，其中包括约7万名儿童。此外，由于冲突地区大部分医疗机构停止运作，许多病人和伤者得不到及时治疗。

　　哈塞克省当地政府机构表示，已有超过19.3万平民因军事行动逃离至哈塞克省各地，其中约1.2万人被安置于开设在当地多所学校内的59个收容中心，另有大量民众投亲靠友。

　　在50岁的易卜拉欣·哈桑看来，一时的安顿仍比不上家乡的安稳。“我们在炮击和空袭下离开了自己的家，很多留下的朋友遇难了，我们恳求人道组织帮我们返回家园。”

　　17日和22日，土耳其先后和美国、俄罗斯就暂时停火以及在土叙边界设立“安全区”等问题达成共识，但不时仍有冲突以及伤亡报告。在收容中心以及亲友处暂住的流离失所者，何时能够返回家园尚不得而知。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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