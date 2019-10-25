罗马尼亚前副外长赞扬中国在国际事务中的重要作用

新华社布加勒斯特10月24日电（记者陈进 林惠芬）罗马尼亚前副外长、罗前驻联合国代表埃科贝斯库24日说，中国在国际舞台上的影响力与日俱增，对世界和平与发展的贡献举世瞩目。

24日是联合国日。中国驻罗马尼亚大使姜瑜登门拜访了埃科贝斯库。作为时任罗外交部副部长和罗出席第26届联合国大会代表团副团长，埃科贝斯库回忆了当年罗马尼亚支持中国恢复在联合国合法席位的经过和幕后工作，表示罗此举既是出于两国人民的友谊和团结，也是支持世界正义事业，是一场伟大胜利。埃科贝斯库还向姜瑜赠送了其编撰的有关这段历史的详细文献。

埃科贝斯库说，一直以来，他持续关注中国在联合国等国际组织中的表现，认为当前中国积极参与国际事务，在国际舞台上的影响力与日俱增，对世界和平与发展的贡献举世瞩目。作为中国人民的老朋友，他对此感到由衷高兴。

姜瑜说，48年前的10月25日，第26届联大通过了关于恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利的第2758号决议。罗作为共同提案国，敢于坚持国际公平正义，对中国恢复在联合国的合法席位发挥了历史性的重要作用，中国政府和人民对此一直铭记在心。

姜瑜表示，中国是联合国创始会员国，是第一个在《联合国宪章》上签字的国家。作为联合国安理会五常之一，多年来，中国积极参与联合国政治、经济、社会等广泛领域的工作，是联合国会费和维和经费第二大出资国，也是安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家，为联合国各项事业做出了重要贡献。中国始终支持联合国发挥积极作用，维护联合国权威和地位。面对新形势新挑战，中国将继续高举多边主义旗帜，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。

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