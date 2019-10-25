新华社上海10月25日电题：靓车、美食、快艇……意大利企业在进博会上演绎“意式风情”

新华社记者有之炘、吴宝澍

第二届进博会首件进馆展品高速巡逻船、首票顺利通关展品高端商用车，都是来自意大利企业的产品，让人感受到意大利企业的参展热情。今年，意大利作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会，来自汽车、食品、时尚等多个领域的超过170家意大利企业报名参展，在进博会上演绎“意式风情”。

第二届进博会的布展正紧锣密鼓地进行。10月22日，第二届中国国际进口博览会的首件进馆展品——来自意大利的法拉帝195型高速巡逻船运抵国家会展中心。这艘全长20米、重约37吨的公务船大量采用碳纤维和钛金属等新型材料，首次来到亚洲参展，立刻吸引了外界关注。

法拉帝集团上海代表处首席代表陈钢告诉记者：“在首届进博会上集团主打休闲游艇，让品牌知名度得到了很大提升，同时推广了航海文化，一年以来集团在中国市场销售了一些大型游艇。在第二届进博会上，将重点推出用于海上巡逻、搜救等任务的公务船，公务船的技术含量更高，希望在进博会上能找到潜在的合作伙伴和意向买家。”

瞄准了中国市场消费升级的机遇，除了船艇参展商之外，车企也踊跃参展。首届进博会上，意大利豪车品牌玛莎拉蒂在菲亚特克莱斯勒集团的展位上亮相。今年玛莎拉蒂加大参展力度，打造了200平方米的独立展位，计划展出2019年全系车型，包括两款全球限量版。

“虽然当前全球经济面临下行压力，但玛莎拉蒂对中国市场依然充满信心。”玛莎拉蒂中国董事总经理薄嘉铭在接受记者专访时表示，“中国市场的消费能力愈加强劲，我们必须更加紧贴中国市场，更加敏锐地捕捉中国消费者的需求。”

薄嘉铭告诉记者，中国市场很重要也很特别，玛莎拉蒂在中国的客户平均年龄为34岁，低于其他地区，因此中国的客户更追求新产品和新技术。

美食是意大利的一大特色，汇集全球美食的食品展区无疑将成为第二届进博会人气最旺的展区之一，今年巧克力糖果制造商费列罗集团将在进博会上“排兵布阵”。

从1998年在广州初设办公室，到2015年在杭州设立工厂，费列罗不断加大对中国市场的投入。“作为一家扎根中国市场20余载的企业，对进博会的期待有很多。”费列罗中国区总经理马如城向记者表示，“饮食习惯决定了中国消费者对于巧克力的消耗量少于欧美地区的消费者，饮食文化的丰富让中国消费者有更多元的选择，希望借进博会试水一些新产品，也会通过进博会上得到的反馈来进一步谋划在华投资和发展战略。”

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)