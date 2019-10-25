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“我们需要知道哪天‘脱欧’”——英国人盼望结束“脱欧”苦旅

2019年10月25日13:26  来源：新华网
 

　　新华社伦敦10月24日电 通讯：“我们需要知道哪天‘脱欧’”——英国人盼望结束“脱欧”苦旅

　　新华社记者王慧慧

　　“直到今天我依然鼓励企业做好应对‘无协议脱欧’的预案。”伦敦金融城政策与资源委员会主席孟珂琳（凯瑟琳·麦吉尼斯）在日前举行的一场媒体吹风会上说。

　　10月31日是英国“脱欧”的最后期限，但从近期进展看，届时结局仍不明朗。“脱欧”公投结束至今已3年多，英国仍未结束“脱欧”苦旅。

　　17日，英国政府和欧盟通过艰难谈判达成新“脱欧”协议，但英国首相约翰逊为推动协议尽快在议会通过的努力再三遇挫。约翰逊被迫按照议会要求致信欧盟寻求再度推迟“脱欧”，但欧盟对是否同意英国第三次延期“脱欧”尚未表态。

　　孟珂琳说，伦敦金融城对实现有协议“脱欧”的一些迹象表示欢迎，但希望看到更多进展以消除企业经营面临的不确定性。“我们希望避免‘无协议脱欧’，但也要做好预案以防万一。长期以来，英国和欧盟监管机构以及企业都在为此制定方案。”

　　被问及“脱欧”对伦敦金融中心地位的影响时，孟珂琳表示，尽管面临“脱欧”相关的各种不确定性，伦敦金融城依然蓬勃发展，金融科技等新的业务领域让更多的人涌入这里。部分企业确实将一些业务和员工转移到欧盟其他国家，已宣布的岗位迁移数量约为7000个，处于预测范围的下限。

　　钧烁有限公司首席执行官阿兰·哈特在接受记者采访时说：“希望英国‘脱欧’后进入一个新时代。”哈特相信，凭借出色的技术创新、强大的金融资源、值得信赖的法律体系，“脱欧”后的英国仍将充满魅力。

　　苏格兰与欧盟经济关系紧密，多数苏格兰选民在2016年“脱欧”公投中选择了“留欧”。代表1.2万家公司的苏格兰商会主席蒂姆·艾伦对记者表示，商会许多成员都不愿意英国离开欧盟，但现在英国确定要“脱欧”，希望有协议确保企业最大程度进入欧盟市场。

　　“我们希望各方停止政治游戏，让协议在议会尽快通过。”艾伦说，“现在我们既不确定‘脱欧’日期，也不确定‘脱欧’方式，这一切都必须改变。”

　　他表示，由于不知道“脱欧”到底会以哪种方式进行，各公司只能尽力做好各种准备，政府需要找到“脱欧”的政治解决方案。

　　拉塞尔·帕默是刘易斯·西尔金律师事务所的一名律师，“脱欧”让他的业务非常繁忙。

　　“每个人都对‘脱欧’感到担忧，企业在想是否可以继续向欧洲销售产品，欧盟其他国家公民是否还可以在伦敦工作，我需要给他们提出建议。”帕默说，由于现在能够在欧洲自由贸易，人员也能自由流动，因此很多公司质疑“脱欧”究竟能否给他们带来益处，各种不确定性是最让他们头疼的问题。

　　英国退出欧盟的那天，将是一个结束，也是一个开始。展望“后脱欧时代”，孟珂琳说：“‘脱欧’协议的谈判因政治而变得复杂。我们呼吁在未来英欧长期关系谈判时，英国秉持实用主义，考虑到可能给企业造成的经济影响。”

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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