汉字为媒 书写中国故事

2019“巴黎汉字节”展板。

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2019中国（安阳）国际汉字大会期间，来华留学生学写毛笔字。

赵晓霞摄

2019中国（安阳）国际汉字大会期间，专家学者在安阳古街为来华留学生现场讲解。

北京外国语大学供图

2019中国（安阳）国际汉字大会举行“汉学家进学校”活动。图为北京外国语大学教师孟德宏在为学生讲课。

赵晓霞摄

“今年9月13日，我和常老师（北京第二外国语学院常耀华教授）准备到巴黎中国文化中心参加主题为‘从古老汉字到现代艺术设计’圆桌论坛。但那天赶上巴黎10余年来最大规模公共系统罢工，民众出行困难。我们担心会不会有听众。”在日前于河南安阳举办的2019中国（安阳）国际汉字大会会场外，世界汉语教学学会副会长白乐桑和老朋友常耀华教授聊起了今年“巴黎汉字节”的举办情况。

坐在白乐桑对面的常耀华陷入了回忆：“那天，我和白老师（白乐桑）步行了1个小时才到论坛现场，让我们意外的是，之前报名参加讲座的听众都来了。”

白乐桑接了一句：“这就是汉字的魅力。”

巴黎汉字节成功背后

“从古老汉字到现代艺术设计”圆桌论坛是2019“巴黎汉字节”系列活动中的一场。从2014年动议办“巴黎汉字节”到 2017年2月巴黎华人春节大游行时亮出“汉字节”旗帜，再到今年9月“巴黎汉字节”再度举办，白乐桑和常耀华投入了大量精力。虽然经费有限，但反响非常好。

“只有到汉字节现场，才能真正地感受到汉字有多受当地民众欢迎。当我看到现场观众中既有老人，也有孩子，真是非常感动。”常耀华说，“这些孩子让我看到汉字传播的未来，相信法国将来会有无数个白乐桑出现。”

从1969年开始学中文起，白乐桑的中文之路已走过50年。他常说：“没有汉字，就没有如今的我。”50年来，汉语在法国民众心中的地位发生了巨大变化。“我学汉语那时，周围的朋友听说后就惊讶地说‘你开玩笑吧’，而现在的法国街头可常看到汉字。”白乐桑说，“更重要的改变是汉语被家长看做可以为孩子选择的语言之一。”

汉字的魅力，不仅在法国绽放。作为中华文明的载体，汉字在历史上曾传播到东亚的许多邻国，形成汉字文化圈。“汉字是中国传统文化的根，中华文明在此基础上开花结果，枝繁叶茂，屹立于世界文明之林。随着‘一带一路’建设的推进，汉字更是成为人文交流的钥匙，开启外国友人认识、了解中国的大门。”中国人民对外友好协会副会长户思社说。

汉字是人类共同财富

从传说中的造字之神仓颉到“一片甲骨惊天下”，从青铜钟鼎上的金文到简帛文字，从文字一统到新中国汉字简化改革……位于安阳的中国文字博物馆清晰地记录了汉字的漫长发展过程。

100多年前，清代学者王懿荣在一种被称为“龙骨”的中草药上，发现了细小的刻画。后经专家考证这些刻画是甲骨文。中国社会科学院学部委员宋镇豪认为，甲骨文是研究汉字原初构形与汉语言语法最早形态的重要素材。甲骨文的字体构形和文辞体式，与当今的汉字及现代汉语语法结构一脉相承。

由甲骨文沿着时间轴看汉字发展的脉络：从公元前14世纪开始，在青铜器上出现了大量的铭文，被称为“金文”；公元前221年，小篆开始通行；后来，简化为字形更为方正简单的“隶书”，隶变被视为古文字与今文字的分水岭；此后经历了不断地发展沿革，逐步演变成现代汉字。

“众所周知，汉字的本质属性是表意性，这是汉字区别于其他文字，尤其是印欧语系文字的重要特点。汉字记录了中国的历史、社会、民俗等，是记录中华文明的‘活化石’。同时，汉字也反映了中国人的思维认知和价值取向，既是中国传统文化的载体，同时也是中国传统文化的重要构成内容。”北京外国语大学中国语言文学学院讲师孟德宏说。

汉字是中国的，也是世界的。正如清华大学教授赵丽明所说“汉字是人类的共同财富”。在世界文明发展史上，汉字作为形、音、义三位一体的文字符号系统，具有丰富的文化内涵和广泛的影响力，是世界上最重要的文字系统之一。几千年来，汉字文化以其独特的魅力，展现出中华民族的伟大智慧和创造，不仅促进了华夏民族文化的发展，而且也对世界文明做出了不可磨灭的贡献。

汉字传播美美与共

本届国际汉字大会的主题是“汉字与世界”。中外上百位汉学家、汉字学者齐聚安阳，围绕该主题进行交流探讨，以助力汉字国际影响力的提升。

作为汉字国际影响力提升的一部分，汉字国际传播是重要话题。从回顾汉字传播的历史到提出提升汉字传播有效性的建议，专家、学者各抒己见。

北京外国语大学比较文明与人文交流高等研究院院长张西平认为，西方人的汉语学习和研究首先从认识汉字开始。

孟德宏有一个观点，即如果说站在中国的视角讲述汉字是各美其美；那么，能够站在他者的角度去讲述汉字历史、传递汉字文化、传播汉字观念，那就是美美与共。“我们要站在世界的角度，通过比较分析的方法，把我们的汉字理解好、表达好、传播好。”

在常耀华看来，汉字不仅具有记录汉语的实际功用，还具有展示自然物象的艺术功用，本身就是天地万物变化莫测的写照。“汉字是文化软黄金，可为视觉传达艺术设计等提供广阔的创造空间。”常耀华希望余生可以投入到汉字产业化的事业中。

白乐桑和常耀华牵头的“巴黎汉字节”的举办，可谓汉字在海外传播的一个成功案例。“‘巴黎汉字节’的首要宗旨，是让法国民众对汉字加深印象。从几届汉字节的反响看，注重民众性这个理念是对的。”白乐桑说，“汉字在法国受关注，其中一个原因是民众对远距离语言和文化的兴趣。”

从接受者的角度，德国留学生爱丽娜因中国功夫而向往中国，但汉字学习却让她感到挫败。一个偶然的机会，她了解了“武”这个字的含义，这让她“豁然开朗”。“每个汉字都蕴藏着丰富的文化信息，每个汉字的背后都有一段故事。这让我的汉字学习变得有趣起来，希望我能通过汉字了解其背后的中华文化。”爱丽娜说。

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