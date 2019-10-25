通过技术让旅游出行更轻松（互联网大咖秀）

图片来源：艾玛迪斯公司官网

旅游可以拓宽人们视野、建立社会联系、发展经济甚至推动社会进步。路易斯·马托（Luis Maroto）就是秉承这一观点的行业先驱者。他是艾玛迪斯公司总裁兼首席执行官，这家公司的理念就是成为旅游行业的驱动力。目前，艾玛迪斯已成为全世界最大的航空公司订位系统之一，市场占有率约27%。

马托是西班牙人，毕业于马德里康普顿斯大学，这是西班牙历史最悠久、规模最庞大、科系最齐全的大学。他拥有康普顿斯大学法学学位、IESE商学院MBA学位，并在哈佛商学院和斯坦福大学进修过硕士学位。他于2000年加入艾玛迪斯，一直是公司的主要战略家之一。

2003年，马托被任命为艾玛迪斯首席财务官，2009年担任副首席执行官，2011年被任命为首席执行官。马托说：“我不是从公司外部引进的人。我在内部一路晋升，无论从人的角度还是业务角度看，我对公司组织架构都很了解，这便于我开展工作。”

艾玛迪斯的理念是，助力企业与旅游系统紧密相联，创造商务旅行新机遇，推动公司与旅游相关机构的各项合作。马托认为，目前旅游业当务之急是减少签证手续等繁琐的障碍。他希望公司通过与各大机场、航空公司、旅行社和技术公司深度合作，改善人们的旅行体验。艾玛迪斯系统能够帮助旅行社或机票代理商迅速完成对复杂行程的计算，并获取有保障的票价信息，以及订票、改签、退票等工作，所有这些操作可在几分钟之内完成。

马托认为，复杂麻烦的手续阻碍了全球旅游业发展。一些媒体认为，只有马托有资格这么讲，因为他领导下的艾玛迪斯一直致力于全球旅游领域的交易处理，并通过高级技术为相关行业提供解决方案。“旅游行业非常庞大，技术研发是非常重要的部分。”马托表示。

据悉，对研发工作的庞大投资是艾玛迪斯在业界遥遥领先的一大原因。艾玛迪斯每天在创新方面的支出接近200万欧元，在全世界拥有19个研发基地。马托说：“我们一直在创新技术上进行投资，以便为旅游行业所有领域的客户提供解决方案。”他认为，世界上没有一家公司能够满足客户所需要的一切，因此要尽可能与相关领域公司、代理商及专家合作，使解决方案真正在市场上推广。

(责编：贾文婷、杨牧)