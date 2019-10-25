人民网>>国际

全球可持续发展的中国贡献（望海楼）

■ 施戍杰

2019年10月25日09:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　10月24日，由国务院发展研究中心会同北京市政府、联合国有关机构共同举办的首届可持续发展论坛在北京召开，探讨各方落实2030年可持续发展议程行动和经验。国家主席习近平向论坛致贺信。

　　一分部署，九分落实。可持续发展议程是2015年联合国193个会员国共同达成的一份纲领性文件，涵盖经济、社会、环境三大维度的17个可持续发展目标和169个具体目标，重在消除贫困饥饿、推动社会进步、保护自然环境，为人类社会描绘了美好未来。但联合国近期发布的报告显示，可持续发展议程虽然在部分领域取得进展，但总体落实情况并不尽如人意。比如，全球减贫步伐放缓，饥饿人口已连续三年上升，2017年仍有2.62亿6-17岁儿童和青少年失学。实现可持续发展议程亟待世界各国加紧付诸行动、共同落实目标。

　　中国实践，全球典范。中国秉持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，深入推进经济高质量发展，也与可持续发展议程的目标要求高度契合，都是要实现可更有效率、更加包容、更可持续的发展。中国高度重视并全面落实可持续发展议程，不仅率先发布国别方案和进展报告，还将其与“十三五”规划等中长期发展战略有机结合，取得显著成效。在扶贫领域，从2015年底到2018年底，中国农村贫困人口三年时间减少了3915万人，并将在2020年实现全面脱贫，提前十年完成可持续发展议程的首要目标。健康、教育、公共服务等领域的进展也十分明显，婴儿死亡率持续下降，教育普及率达到中高收入国家平均水平，法治政府建设成效显著。在生态环境领域，2000年至2017年全球新增绿化面积四分之一来自中国。中国拥有近14亿人口，中国可持续发展的成就本身就是全球可持续发展的重要组成部分。中国探索出的一条经济、社会、环境协调并进的可持续发展之路，为广大发展中国家提供了中国智慧和中国方案。

　　推动全球落实，贡献中国力量。正是在中国的推动下，2016年G20杭州峰会第一次将发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置。应对全球变暖的《巴黎协定》能够终于达成，中国做出了突出贡献，展现了大国担当。中国还积极深化南南合作，设立中国—联合国和平与发展基金、南南合作援助基金，推动共建“一带一路”同2030年可持续发展议程深入对接，为全球实现可持续发展目标作出积极贡献。

　　（作者为国务院发展研究中心发展部副研究员）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved