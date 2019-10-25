全球可持续发展的中国贡献（望海楼）

10月24日，由国务院发展研究中心会同北京市政府、联合国有关机构共同举办的首届可持续发展论坛在北京召开，探讨各方落实2030年可持续发展议程行动和经验。国家主席习近平向论坛致贺信。

一分部署，九分落实。可持续发展议程是2015年联合国193个会员国共同达成的一份纲领性文件，涵盖经济、社会、环境三大维度的17个可持续发展目标和169个具体目标，重在消除贫困饥饿、推动社会进步、保护自然环境，为人类社会描绘了美好未来。但联合国近期发布的报告显示，可持续发展议程虽然在部分领域取得进展，但总体落实情况并不尽如人意。比如，全球减贫步伐放缓，饥饿人口已连续三年上升，2017年仍有2.62亿6-17岁儿童和青少年失学。实现可持续发展议程亟待世界各国加紧付诸行动、共同落实目标。

中国实践，全球典范。中国秉持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，深入推进经济高质量发展，也与可持续发展议程的目标要求高度契合，都是要实现可更有效率、更加包容、更可持续的发展。中国高度重视并全面落实可持续发展议程，不仅率先发布国别方案和进展报告，还将其与“十三五”规划等中长期发展战略有机结合，取得显著成效。在扶贫领域，从2015年底到2018年底，中国农村贫困人口三年时间减少了3915万人，并将在2020年实现全面脱贫，提前十年完成可持续发展议程的首要目标。健康、教育、公共服务等领域的进展也十分明显，婴儿死亡率持续下降，教育普及率达到中高收入国家平均水平，法治政府建设成效显著。在生态环境领域，2000年至2017年全球新增绿化面积四分之一来自中国。中国拥有近14亿人口，中国可持续发展的成就本身就是全球可持续发展的重要组成部分。中国探索出的一条经济、社会、环境协调并进的可持续发展之路，为广大发展中国家提供了中国智慧和中国方案。

推动全球落实，贡献中国力量。正是在中国的推动下，2016年G20杭州峰会第一次将发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置。应对全球变暖的《巴黎协定》能够终于达成，中国做出了突出贡献，展现了大国担当。中国还积极深化南南合作，设立中国—联合国和平与发展基金、南南合作援助基金，推动共建“一带一路”同2030年可持续发展议程深入对接，为全球实现可持续发展目标作出积极贡献。

（作者为国务院发展研究中心发展部副研究员）

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