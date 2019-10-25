“外包”认证业务　美联邦航空局被指失责

美国交通部23日晚发布督察长报告，认定联邦航空局就波音737 MAX系列客机的安全认证和监管失责。

【恢复信任】

报告说，联邦航空局在波音客机两起空难事故后必须尽力恢复公众对美国监管机构航空认证业务的“信任”。为确保承接安全认证业务的企业“维持高标准”且合规，航空局面临“显著监管挑战”。

报告说，航空局打算在明年3月底以前引入“新流程”，显现这一监管机构就航空安全认证业务所作改进。“新流程将包括辨别关键系统元素、制定新评估标准。”除了调整监管流程，航空局需要继续把注意力放在辨别并监督“风险最高、攸关安全”的航空认证所涉领域。

印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司各一架波音737 MAX客机5个月内相继失事，合计致346人丧生。空难发生后，美国联邦航空局长期把认证业务“外包”给波音公司等飞机制造商的做法遭遇美国国会等多方批评。737 MAX系列客机在今年3月埃塞航空空难后遭停飞或禁飞，至今没有复飞。

联邦航空局牵头多国航空安全监管机构的成员组成一个小组，本月11日发布报告，同样认定航空局长期“外包”认证业务、让波音等制造商“既参赛又充任裁判”的做法需要改变，以确保安全监管到位。

报告同时认为航空局分管安全监管和合规事务的人手不足，指出一些承接“外包”业务的波音雇员自述承受“过大”压力。

【调查继续】

美国交通部督察58页篇幅的报告说，航空局乃至交通部就网络安全、领空现代化、无人机纳入领空监管、航空运营商安全监管和新兴运输自动化技术引进等议题面临管理挑战。

23日发布的一份政府备忘录显示，美国交通部部长赵小兰今年8月12日责成航空局局长斯蒂芬·迪克森应对因为波音客机空难而暴露的“重要问题”，包括“737 MAX系列客机认证、航空局的飞机认证和监管全流程以及航空局领导层对内部负面反馈所作回应”。

迪克森22日承认，航空局与飞机制造商需要强化对飞行员与机器界面互动情况的审查，同时改进流程，确保监管机构与制造商就安全认证“没有碎片化交流”。

美国交通部督察长办公室正在继续调查关联737 MAX系列客机认证的活动，预期最早明年完成。

美国交通部23日致信国会，说已经交出大约3.3万页关联737 MAX系列客机的文件，包括5000页电子邮件，同时允许国会调查人员质询航空局雇员。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)